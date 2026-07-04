Как отпугнуть комаров, мух и мошек без химии: понадобятся всего два ингредиента

Муха / © pixabay.com

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В жаркую погоду, когда мухи, мошки и комары становятся более активными, уменьшить их количество помогут натуральные эфирные масла. Эксперт по уходу за кожей назвал два ингредиента, которые часто используют в качестве натуральной альтернативы химическим средствам от насекомых.

Об этом сообщило издание Express.

Генеральный директор компании Aromantic Бенджамин Борсет отметил, что среди натуральных средств для отпугивания летающих насекомых одними из самых эффективных считаются эфирные масла цитронеллы и лаванды. По его словам, они не убивают насекомых, а маскируют запахи, по которым те находят людей.

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Эксперт пояснил, что насыщенный аромат цитронелли способен временно нарушать работу обонятельных рецепторов комаров, из-за чего им сложнее обнаружить человека. Лаванда же содержит значительное количество линалоола — химического соединения, которое, по словам специалиста, действует как мощный сенсорный сдерживающий фактор для мух.

Борсет добавил, что цитронеллу уже много лет используют в свечах и репеллентах против комаров и мошек. Лавандовое масло также часто применяют в качестве натурального средства для отпугивания мух благодаря его интенсивному цветочному аромату.

Он также отметил, что защитные свойства приписывают и другим эфирным маслам. Так, перечную мяту нередко используют против муравьев, розовую герань — для отпугивания клещей, а кедровое масло — как средство от моли.

В то же время специалист предостерег от нанесения эфирных масел непосредственно на кожу. Из-за высокой концентрации активных веществ их необходимо обязательно смешивать с базовым маслом перед использованием.

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По словам Борсета, неразбавленные эфирные масла могут вызывать раздражение, покраснение и повышенную чувствительность кожи. Особенно осторожно следует быть в жару, когда кожа сильнее реагирует на внешние раздражители.

Эксперт также советует использовать такие средства регулярно, а не ограничиваться однократным нанесением. Если человек долго находится на улице, защитное средство следует периодически обновлять. Для лучшего эффекта он рекомендует сочетать эфирные масла с другими способами защиты от насекомых.

Напомним, ранее мы рассказывали о проверенных способах отпугнуть голубей с балкона, не причиняя им вреда.

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