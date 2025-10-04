Как отпугнуть крыс и мышей от сада осенью: эффективный способ без использования яда

Мышь / © Getty Images

В начале осени крысы и мыши начинают массово «штурмовать» сады, ведь ищут теплое убежище и надежный источник еды на зиму. Садоводам крайне важно оставаться бдительными и принимать профилактические меры, ведь эти грызуны могут нанести серьезный вред не только урожаю, но и разнообразным садовым конструкциям.

Об этом пишет The Mirror.

С конца сентября по начало октября эти грызуны начинают поиски нового убежища, прячась в сараях, грудах листьев или даже компостных грудах.

Если вы не отпугнете этих вредителей сейчас, то они поселятся в вашем саду на всю зиму. Кроме того, со временем они будут пытаться проникнуть в ваш дом, для поиска пищи.

Многие эксперты не советуют использовать яд для грызунов осенью. В настоящее время в садах находятся другие животные — ежи, птицы и соседские кошки, которые могут случайно отравиться, съев приманку или отравленного грызуна.

Специалисты рекомендуют использовать более рациональный подход.

Эксперт из Deep Green Permaculture Анджело предлагает отпугивать грызунов, рассыпая порошок чили вокруг вашего сада.

«Соединение, содержащееся в перце чили — капсаицин отвечает за его остроту. Она действует как раздражитель для млекопитающих, таких как люди и грызуны, что делает этот овощ эффективным средством для отпугивания мышей и крыс», — рассказал эксперт.

Перец чили

У грызунов очень острое обоняние. Когда они испытывают капсаицин, содержащийся в перце чили, это вызывает у них сильное неприятное чувство, которое их буквально угнетает. Запах перца мешает крыс находить пищу и чувствовать опасность, поэтому они считают эту территорию опасной и покидают ее.

Как отмечают специалисты, перец чили — это естественный способ борьбы с грызунами на ранней стадии, прежде чем они начнут «штурмовать ваш» сад или дом.

Как превратить перец чили в средство от грызунов

Чтобы приготовить средства для отпугивания грызунов, вам понадобится:

перец чили;

жидкость для мытья посуды;

перчатки;

пустой распылитель (или емкость для распыления);

блендер.

Инструкция по приготовлению средства:

Прежде чем брать специи, следует надеть перчатки. Затем вам следует измельчить перец ножом и положить его в блендер, добавив 480 мл воды. Лучше всего использовать свежий перец, а не молотый, поскольку он будет сильнее, а значит, более эффективным.

Взбивайте массу блендером до однородной консистенции, затем переложите ее в кастрюлю и доведите до кипения. Варите на медленном огне 20 минут, затем отставьте жидкость, пока она не остынет.

Кипячение жидкости чрезвычайно важно, поскольку отделяет капсаицин из перца чили. После охлаждения вам необходимо процедить жидкость через дуршлаг, чтобы удалить любые оставшиеся твердые частицы.

Впоследствии вам нужно перелить жидкость в пустой распылитель и добавить несколько капель средства для мытья посуды. Моющее средство поможет раствору прилипнуть к поверхностям, благодаря чему запах надолго останется в этом месте.

Далее вам следует распылить раствор вокруг заборов, стен или потенциальных укрытий для грызунов, таких как сарай.

Раствор следует распиливать дважды в неделю, а повторно после дождя.

Эксперты отмечают, что это средство поможет вам отпугнуть любых грызунов, не причиняя вреда другим животным.

Ранее ТСН.ua рассказывал, чем следует обработать ваш сад, чтобы защитить плодовые культуры от грибковых инфекций, которые хранятся в коре, опавших листьях и почве.

