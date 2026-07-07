Как отпугнуть змей от дома без химикатов: 7 эффективных способов

Змея / © Pixabay

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Змеи чаще всего появляются во дворах там, где могут найти пищу, воду и безопасное укрытие. Несмотря на то, что многие виды помогают поддерживать природный баланс, уничтожая вредителей, существуют естественные способы сделать территорию менее привлекательной для этих пресмыкающихся.

Об этом сообщило издание The Spruce.

Одной из главных рекомендаций является регулярная стрижка газона. Высокая трава служит укрытием для змей, а также помогает им оставаться незаметными для естественных врагов, в частности ястребов и сов. Кроме того, специалисты советуют своевременно обрезать деревья и кусты. Ветки не должны касаться дома или гаража, а нижние желательно удалять так, чтобы под деревьями и кустами оставалось открытое пространство высотой примерно 60–90 сантиметров.

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Еще одна рекомендация — убрать со двора кучи хвороста и хранить дрова как можно дальше от дома, ведь такие места могут служить укрытием для змей.

Специалисты также советуют устранить источники пищи. В частности, семена, которые птицы рассыпают возле кормушек, привлекают грызунов, а те, в свою очередь, — змей. Для этого рекомендуют убирать рассыпанные семена, установить под кормушкой поддон для их сбора и хранить корм для птиц в металлической емкости с плотной крышкой. Если домашних животных кормят на улице, остатки еды рекомендуется убирать сразу.

Еще один способ снизить вероятность появления змей во дворе — избавиться от заброшенных нор грызунов. Эксперты объясняют, что змеи не роют укрытия сами, а используют уже готовые норы, оставленные мышами, бурундуками, сурками и другими мелкими животными. Такие отверстия рекомендуется засыпать землёй и тщательно уплотнять. Если после засыпки отверстие быстро появляется снова, это может свидетельствовать о том, что нора до сих пор занята.

Специалисты также советуют привлекать на участок естественных врагов змей. Для этого можно установить специальный столб для ястребов или сов. Его рекомендуемая высота составляет от 3,6 до 6 метров, а место установки должно обеспечивать хищным птицам хороший обзор территории.

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Если же такие методы не помогают, можно установить специальное защитное ограждение. Его рекомендуется изготавливать из жесткой металлической сетки с мелкими ячейками высотой 60–90 сантиметров. Нижнюю часть конструкции следует заглубить в грунт не менее чем на 15 сантиметров, а верхний край наклонить наружу под углом примерно 25–30 градусов, чтобы змеям было труднее перелезть через забор.

В то же время отмечается, что использование серы, нафталина и других химических средств для отпугивания змей не доказало своей эффективности в борьбе с пресмыкающимися и может представлять опасность для окружающей среды.

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