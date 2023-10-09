Как отрастить ногти за короткий промежуток времени в домашних условиях: семь средств, которые помогут

Здоровые ногти – мечта многих женщин. Но часто бывает, что по разным причинам отрастить их довольно сложно. Существуют различные способы, которые помогут вам в этом.

Вам не нужно будет делать никаких сложных действий, но на пути к красоте следует регулярно повторять процедуры и не забывать о профилактике различных заболеваний ногтевой пластины. Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как надолго скрыть седину, не крася волосы.

Лимонный сок с кокосовым маслом

Оба эти компонента отлично подходят для ухода за ногтями. Они помогают обновить пластину, а также обладают антибактериальным эффектом. Лимонный сок нужно тщательно втирать в ногти, а вот если вы добавляете к тому же кокосовое масло, без легкого массажа не обойтись.

Яичная скорлупа

Кальций никогда не бывает излишним для здоровья ногтей. Если у вас после приготовления завтрака осталась скорлупа, не выбрасывайте ее. Разотрите ее в порошок, затем буквально на несколько минут нанесите на ногтевую пластину.

чесночное масло

Чеснок действительно поможет в уходе за ногтями. Вам будет достаточно даже одного небольшого зубчика, которым нужно натереть ногтевую пластину. Такой способ помогает обновить ногти и сделать их крепче.

Как отрастить ногти в домашних условиях / Фото: pixabay.com

Мед

Любимый многими сладкий десерт станет отличным средством по уходу за ногтями. Мед отличается антибактериальным действием, а еще помогает поддерживать упругость кутикулы и ногтей. А если совместить его с каплей лимонного сока, можно получить еще наилучший итог.

Биотин

Специалисты рекомендуют употреблять биотин, который поможет не только ускорить рост ногтей и сделать их крепче, но и улучшит внешний вид и здоровье волос.

Зелень

Добавьте больше зелени в свой ежедневный рацион, ведь она прекрасно помогает в улучшении роста ногтей. Все из-за фолиевой кислоты, которая содержится во всех видах зелени.

Отказ от экспериментов

Если вы действительно мечтаете восстановить и оздоровить ногтевую платину, лучше на время отказаться от маникюра. Эта процедура достаточно вредна для ногтей и сведет на нет все усилия по их лечению.

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