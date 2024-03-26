Как отрастить волосы на 10 см в месяц, возможно ли это сделать естественным путем

Как быстро отрастить длинные волосы — возможно ли отрастить на 10 или 5 см в месяц

Возможно ли отрастить волосы естественным путем, не прибегая к наращиванию, в короткие сроки, например перед выпускной, свадьбой и т.д. Сколько нужно времени, чтобы волосы выросли на 10 см, можно ли отрастить волосы в течение месяца на 5 см, на сколько сантиметров отрастают волосы за один месяц, попытаемся ответить на эти и подобные вопросы.

В конце концов, что нужно сделать, чтобы волосы росли быстрее?

Сколько нужно времени, чтобы отрастить длинные волосы

Условно рост волос можно разделить на три стадии – стадию активного роста длится от 2-3 лет, стадия покоя длится 2-3 недели, когда активность волосяных фолликулов падает, они становятся тоньше, цвет – тусклее и развитие волос останавливается и стадию выпадения, около трех месяцев. После чего цикл роста волос повторяется.

Как быстро отрастают волосы естественным образом? В среднем волосы отрастают на 0,05 мм в сутки, на 0,35 мм в неделю, 1-1,5 см в месяц. То есть за год волосы могут отрасти примерно на 18 см, если не подстригать кончики.

На сколько сантиметров отрастают волосы за один месяц, можно ли отрастить их на 10 сантиметров

Итак, в среднем за один месяц волосы отрастают на 1-1,5 см. Народные рецепты, обещающие отрастить волосы на 5, 10 и даже 15 см за месяц, в основном предлагают использовать агрессивные перечные настойки или порошок горчицы и т.п.

Безусловно, такие средства, нанесенные на корни волос вместе с массажем головы, стимулируют рост волос, активизируют «спящие» луковицы, но так быстро отрастить волосы с их помощью не удастся. В то время как кожу головы они высушат, неприятные ощущения вызовут. Красивые и длинные волосы – долгий процесс, в котором важен комплекс мероприятий.

Как отрастить длинные волосы: общие рекомендации

Чтобы отрастить волосы в домашних условиях, используй правильный для волос шампунь, бальзам, маски для волос и другие средства ухода. Стилист советует начать со здорового образа жизни, отдавать предпочтение скрабам для кожи головы и шампуням, которые легко удаляют загрязнения и остатки укладочных средств, мешающие коже дышать, принимать витамины, другие добавки, ускоряющие рост волос.

Чтобы отрастить здоровые волосы, эксперты рекомендуют:

Не мыть голову слишком часто.

Выбирать без сульфатный шампунь.

Не использовать горячую воду.

Быть более осторожным с активаторами роста. Чаще всего маркировка «Для роста волос» не соответствует действительности и направлена ​​только на увеличение продаж средства. Особенно это касается шампуней, которые мы не держим на волосах и сразу смываем – времени на реальное воздействие у них не остается.. Разогревающие маски ускоряют кровообращение в коже головы, улучшая кислородный обмен и укрепляя луковицы, однако они могут стать настоящим испытанием для чувствительной кожи головы.

Реже использовать термоприборы.

Не ложиться спать с мокрой головой. Влажные волосы становятся хрупкими и во сне трутся о подушку, что приводит к их травмированию.

Не тереть волосы полотенцем. Привычка тереть пряди полотенцем, чтобы они быстрее высохли после мытья, действительно сильно вредит волосам. Можно протирать пряди мягкими движениями, используя полотенце с коротким ворсом, но не растирать.

Соблюдать здоровую диету, потреблять продукты, богатые витаминами, необходимые здоровью и быстрому росту волос. Это в первую очередь рыба жирных сортов (лосось, тунец, скумбрия), которая богата омега-3 кислотами. Потреблять много овощей и фруктов. В общем, чтобы волосы быстрее росли, питание должно быть разнообразным и полноценным, при любых строгих ограничениях организм пожертвует здоровьем волосы, чтобы использовать питательные вещества для других целей.

Пить достаточно воды, чтобы волосы были наполненными и увлажненными.

Следить за здоровьем. Особенно важно сдавать анализы на гормоны щитовидной железы – если с ней есть проблемы, то сколько бы ты ни отращивала волосы, результат разочарует.

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