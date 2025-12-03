Как отстирать желтые пятна с подушек простыми домашними средствами

Подушки / © Unsplash

Желтые пятна на подушках — распространенная проблема, возникающая из-за пота или контакта с влажными или жирными волосами. Не обязательно покупать дорогие средства для стирки — много эффективных методов есть в каждом доме.

Об этом пишет Express.

Популярный лайфхак в соцсетях — использование таблетки для посудомоечной машины вместо порошка. Достаточно положить в барабан вместе с подушкой и запустить обычный цикл стирки. После процедуры пятна исчезнут, а ткань станет белой.

Еще один проверенный метод — пищевая сода. Она освещает ткань и помогает поддерживать чистоту стиральной машины. Добавьте стакан соды к стирке вместе с подушкой, и ткань после цикла будет светлее, а пятна исчезнут.

Для ежедневной стирки достаточно температуры 30 градусов. Использование экологических программ позволяет экономить энергию, а сода и таблетки для посудомоечной машины помогают поддерживать чистые подушки без лишних затрат.

