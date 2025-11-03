Как отучить кота лазить на стол: советы ветеринаров

Как отучить кота лазить на стол

Реклама

Кошек естественно тянет к высоким местам, но их присутствие на столах, особенно кухонных, создает значительные неудобства.

Нахождение кота на поверхности, где готовится пища, негигиенично, ведь он может переносить бактерии из лотка. Для самого кота это опасно, поскольку он может прыгнуть на горячую плиту, проглотить токсичные остатки пищи или чистящие средства.

К счастью, отучить кота от этой вредной привычки — это задача, которая требует только терпения и последовательности в ваших действиях.

Реклама

Что рекомендуют ветериары, чтоб отучить кота лазить на стол.

Добавьте на стол отпугивающее средство

Наказывать кота за прыжки не стоит, поскольку это только испортит ваши отношения, но вы можете создать условия, которые поддержат вашу дрессировку.

Наклейте двухсторонний скотч по краю столешницы или положите на нее гофрированную алюминиевую фольгу — котам не нравится липкое ощущение скотча и неприятный звук фольги под лапами. Это создаст у животного отрицательную ассоциацию со столешницей.

Сделайте стол непривлекательным

Нужно сделать саму столешницу менее привлекательной. Плохие привычки трудно искоренить, особенно если вы ненароком поощряли это поведение, оставляя на поверхности миску с едой, позволяя пить из-под крана или разбрасывая крошки.

Реклама

Убедитесь, что ваша столешница идеально чиста и на ней нет никакого лакомства или корма. Если кот постоянно находит там еду, он будет и дальше ее искать. Если проблема в кране, подумайте о приобретении фонтанчика с проточной водой, которая удовлетворит потребность кота в воде в более подходящем месте.

Дрессировка с помощью положительного подкрепления

Для эффективного обучения очень полезно начать дрессировку с помощью кликера. Кошки лучше всего реагируют на поощрение, а не на наказание. Ккликер — это маленькое устройство, которое издает короткий щелкающий звук, помогающий заменить нежелательные привычки на хорошие. Сначала научите кота: как только он слышит щелчок (клик), он сразу получает лакомство, так животное быстро поймет, что звук кликера означает нечто приятное (вознаграждение).

Когда эта связь установлена, используйте кликер для закрепления хорошего поведения. Теперь вы можете четко показать коту, что вы считаете правильным. если кот сидит на полу, на своем дереве или на любой разрешенной полке (но не на кухонной столешнице), щелкните и дайте ему лакомство. животное поймет, что оставаться в этих местах выгодно, и будет выбирать их, чтобы получить поощрение.

Предложите коту альтернативы

и, наконец, научите своего кота использовать альтернативы. Чтобы отучить животное от столешницы, нужно предложить ему подходящие места. У вас должно быть кошачье дерево или башня для лазания, чтобы удовлетворить его естественную потребность подниматься вверх. Используйте эту мебель, чтобы научить кота прыгать туда самостоятельно. Обязательно вознаграждайте такое поведение, независимо от того, поощряете ли вы его или видите, как он пользуется деревом сам. Эти тренировочные упражнения учат вашему коту, что столешница — это плохое место для лазания, а кошачье дерево — это именно то, что нужно.