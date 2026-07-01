Как пасинковать томаты: какие листья ни в коем случае нельзя обрывать

Пасынка помидоров

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Чтобы получить хороший урожай томатов, мало просто поливать грядки нужно еще и правильно обрезать кусты. Многие огородники совершают большую ошибку: либо срезают слишком много листьев, либо оставляют кусты зарастать. Специалисты предупреждают, что от количества листьев зависит, какими вырастут помидоры и как быстро они созреют. Для этого важно точно знать, какие листья можно смело убирать, а какие трогать категорически нельзя.

Какие листья нужно удалять первым

Обрезать кусты нужно постепенно и вовремя. В первую очередь убирают самые старые и испорченные листья. К ним относятся семядольные листики — это те первые маленькие листья, которые появляются из семян. Со временем они желтеют и увядают, поэтому их срывают первыми.

Также нужно следить за здоровьем растений — любые листья с пятнами, сухими краями, признаками болезней или сильно пожелтевшие из-за холодных ночей надо срезать немедленно. Это остановит распространение инфекции по всему кусту и защитит соседние растения.

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Когда помидоры на самой низкой кисти выросли до своих максимальных размеров и стали светлеть или буреть, все листья под ними можно смело срезать. Это поможет воздуху лучше циркулировать у земли. А когда плоды уже начнут краснеть или желтеть, можно обрезать листья прямо над этой кистью — так урожай созреет гораздо быстрее.

Какие листья категорически запрещено срезать

Если слишком увлечься ножницами, можно полностью остановить рост помидоров. Есть листья, которые трогать нельзя ни при каких условиях. Пока томаты на ветке еще маленькие и зеленые, три листа, которые растут над ними, оставляют нетронутыми. Они кормят эту кисть благодаря солнцу, и если их убрать, то помидоры так и останутся мелкими.

Также в начале роста первых плодов важно оставлять два нижних листа прямо под зеленой кистью, потому что они дают силы корневой системе. Главное табу — это верхушка куста и все молодые верхние листья. Эта маковка помогает растению дышать и охлаждаться в сильную летнюю жару.

Три главных правила безопасной обрезки

Чтобы не погубить помидоры, соблюдайте три простых правила:

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За один раз с одного куста можно срезать максимум два листа в неделю. Если удалить больше, корень будет продолжать гнать воду, а испарять ее будет нечем, из-за чего все остальные листья скрутятся в трубочку.

Капитально обрезать кусты можно только через 45 дней после высадки рассады в грунт. Первые полтора месяца помидоры должны свободно наращивать зелень, чтобы укрепить ствол.

На взрослом кусте всегда должно оставаться не менее 25–30 листьев, необходимых для нормальной жизни растения.

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