Как передать показания счетчика без ошибки: что считать на свете, газе и воде

Показатели счетчика

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Показания счетчика нужно снимать с дисплея или циферблата и передавать именно тому оператору или поставщику услуги, обслуживающему ваш дом. Перед цифрами проверьте, что вы смотрите на правильный прибор, а в личном кабинете открыт нужный счет. Не добавляйте к показаниям числа после.

Как читать цифры на счетчике

На механическом приборе обычно учитывают основной ряд цифр, показывающий целые кубометры или киловатт-часы. Движущиеся барабаны и обозначения после запятой могут отображать часть единицы, но способ их передачи следует сверить с требованиями оператора.

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Для воды это особенно важно. В материале TSN.ua о показаниях счетчика воды мы приводили пример, в котором до передачи берут цифры к запятой, а значение после нее соответствует литрам.

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Свет: сроки и правила для двухзонного счетчика

НКРЭКУ советует ежемесячно передавать фактические данные оператору системы распределения в период от двух последних календарных дней месяца до третьего дня следующего. Если оператор не получил показания к началу четвёртого дня, объем могут определить расчетно по среднесуточному потреблению.

Владельцам двухзонных приборов следует передавать показания каждой зоны отдельно. Не суммируйте дневное и ночное значение: это разные показатели, обозначаемые отдельными кодами на дисплее. Ориентируйтесь на подписи вашего прибора и инструкцию оператора, ведь обозначения могут отличаться.

Газ: когда передавать показания

Для газа потребитель должен снимать фактическое показание на первое число месяца и передавать его оператору газораспределительной сети в течение пяти календарных дней — до 5 числа включительно. Такой порядок приведен в разъяснении НКРЭКУ.

Если данные не поступили в 6-е число, а счетчик не передает их дистанционно, оператор может определить объем по плановой величине среднемесячного потребления. Поэтому просрочка не означает автоматическую фиксацию фактических цифр в платежке.

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Вода: что именно передавать

Сначала определите, какой счетчик снимаете: в помещении может быть отдельный прибор для холодной и горячей воды или несколько счетчиков на разных стояках. Данные каждого устройства передают отдельно.

Если на циферблате показано, например, 000123,456, основным показанием является 123 кубометра, а 456 часть объема в литрах. Не переносите всю последовательность цифр без проверки правил вашего водоканала.

Что сфотографировать и сохранить

Сделайте фото дисплея или циферблата так, чтобы были видны цифры и, по возможности, дату съемки. Сохраните подтверждение передачи в личном кабинете, сообщение оператора или номер обращения.

Так вы можете сравнить фактический показатель с данными в следующей платежке. Для электроэнергии также полезно записать, какие значения были переданы для каждой зоны.

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Если показания уже отправили неправильно

Проверьте в официальном кабинете, принял ли оператор данные и доступна ли функция редактирования. Если изменить показания нельзя, обратитесь к оператору системы распределения, газораспределительной компании или водоканала через официальный канал и сообщите правильное значение.

Подготовьте фото счетчика, дату съемки, лицевой счет и подтверждение предварительной передачи. Не отправляйте персональные данные из-за случайных ссылок из сообщений — используйте сайт или приложение своего поставщика.

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