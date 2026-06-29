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Как перестать плакать при нарезке лука: один простой способ оказался эффективнее всех остальных
Как не плакать при нарезке лука — один из самых распространённых кухонных вопросов. Популярные лайфхаки проверили в одинаковых условиях, и только один из них позволил нарезать луковицу без слёз.
Нарезка лука почти всегда сопровождается слезами, поэтому в интернете можно найти немало советов, как этого избежать. Домохозяйка Нэнси Мок решила проверить три популярных метода на практике и выяснила, что только один из них действительно помогает избавиться от дискомфорта.
Об этом сообщило издание Simply recipes.
Слёзы при нарезке возникают из-за естественного защитного механизма лука. Когда нож повреждает клетки овоща, в воздух попадают соединения серы, которые раздражают глаза и слизистую оболочку носа. В ответ организм начинает активно вырабатывать слезы, чтобы смыть раздражители. При этом разные сорта лука имеют разную концентрацию этих веществ: желтый и красный обычно вызывают более сильное раздражение, тогда как сладкие сорта и шалот действуют мягче.
Чтобы результаты были объективными, все методы тестировали в одинаковых условиях. Для эксперимента использовали желтый лук, хорошо заточенный нож и одинаковую технику нарезки. Специальные защитные очки или другие приспособления автор не использовал, как и не проверял рискованные советы, такие как нарезка овоща под водой.
Сначала протестировали популярный лайфхак с кусочком хлеба во рту. Считается, что он заставляет дышать ртом, а не носом, благодаря чему в дыхательные пути попадает меньше раздражающих веществ. Однако на практике этот способ не оправдал ожиданий. Уже примерно через минуту после начала нарезки появились жжение в глазах и слезы, а готовить с кусочком хлеба во рту оказалось неудобно.
Вторым способом стало охлаждение лука перед приготовлением. Теория заключается в том, что при более низкой температуре соединения серы становятся менее активными. После 30 минут в холодильнике лук действительно вызывал меньший дискомфорт — слезы появились лишь примерно через две минуты. В то же время автор отмечает, что для лучшего эффекта овощ, вероятно, пришлось бы охлаждать дольше. При этом длительное хранение лука в холодильнике не рекомендуется, ведь холод и влага могут сделать его мягче.
Наиболее эффективным оказался третий способ — использование обычного вентилятора. Его установили рядом с разделочной доской так, чтобы поток воздуха отводил луковые испарения в сторону ещё до того, как они достигали лица. В результате удалось без слёз нарезать целую крупную луковицу. По окончании работы ощущалось лишь лёгкое покалывание в носу.
По итогам эксперимента автор рекомендует использовать именно вентилятор, если нужно быстро нарезать лук без дискомфорта. Также она советует всегда работать хорошо заточенным ножом. Острое лезвие аккуратнее разрезает клетки овоща, благодаря чему в воздух попадает меньше раздражающих соединений, а сама нарезка занимает меньше времени.
Напомним, что один простой кулинарный приём позволяет сделать обычную гречневую кашу более ароматной, рассыпчатой и вкусной. Для этого к гречке рекомендуют добавить специю, которая не требует значительных затрат, но помогает по-новому раскрыть вкус привычного гарнира.