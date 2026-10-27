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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Как перевести окна в зимний режим: простая проверка покажет, нужно ли это делать

Похолодание само по себе не является причиной подкручивания фурнитуры. Сначала проверьте прижим створки и источник сквозняка.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Окно

Окно / © Credits

«Зимний режим» окон — это бытовое название более сильного прижима створки к раме, поэтому переводить фурнитуру в другое положение только из-за смены сезона не нужно. Если створка плотно закрывается, в комнате тепло, а сквозняков нет, настройки лучше не менять.

Потребность в регулировании возникает тогда, когда проблема действительно связана с прижимом. Безопасный порядок действий такой: проверить окно, осмотреть уплотнитель и только потом решать, нужно ли регулирование.

Сначала проверьте, действительно ли створка прижимается слабо

Для предварительной проверки можно использовать лист бумаги. Откройте створку, положите бумагу между ней и рамой, закройте окно и осторожно попытайтесь извлечь лист. Повторите тест в нескольких местах по периметру.

Если бумага выскользает почти без сопротивления, прижим в этой точке может быть недостаточным. Ощутимое сопротивление означает, что створка удерживает лист плотнее. Такой тест только показывает, где следует присмотреться к окну: он не устанавливает причину неисправности и не проверяет монтажный шов.

Когда регулирование не поможет

Холод может попадать в комнату не через створку. Если протягивает из-под подоконника или в месте примыкания рамы к стене, подкручивание цапф не устранит проблему. В таком случае следует проверить изоляцию и при необходимости обратиться к мастеру. Подробнее о возможных причинах продувания рассказываем в материале о выборе, монтаже и уходе за пластиковыми окнами.

Так же не стоит начинать с регулирования, если уплотнитель потрескался, потерял эластичность или отошел от посадочного места. Его очищают от грязи и обрабатывают средством, совместимым с материалом. Поврежденный уплотнитель требует замены, а не более сильного прижима.

Если прижим слабый

На торце открытой створки найдите цапфы или эксцентрики — подвижные металлические элементы запорной фурнитуры. У них может быть разная форма и отверстие под шестигранник, отвертку или ключ Torx. Не любая фурнитура позволяет изменять прижим, поэтому сначала следует свериться с инструкцией производителя.

Перед любым изменением сфотографируйте исходное положение всех цапф. Если инструкция подтверждает возможность регулирование, меняйте положение осторожно и одинаково во всех точках, после чего проверьте работу ручки и повторите тест с бумагой.

Универсального направления поворота для всех окон нет: оно зависит от конструкции эксцентрика. Если ручка возвращается с чрезмерным усилием, механизм не двигается или после настройки стало хуже, остановитесь и обратитесь к мастеру. Силой поворачивать фурнитуру нельзя.

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