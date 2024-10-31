Как перевести свежие дрожжи в сухие: полезная информация, как правильно ими пользоваться

Дрожжи – это важный компонент теста и выпечки. По природе это грибы, которые начинают быстро размножаться при контакте с жидкостью и вызывают процесс брожения, в результате которого тесто поднимается.

Какие бывают дрожжи

Живые, прессованные или свежие дрожжи – самый популярный вид дрожжей. Дрожжи выглядят как плотная масса серовато-коричневого цвета с приятным и насыщенным ароматом хлеба. Их нужно активировать в теплой воде с сахаром и мукой. Обычно выпечка с ними получается пышной и мягкой, а тесто быстро поднимается. В фирменной упаковке прессованные дрожжи хранятся около 12 дней, а в открытой – всего пару дней.

Сухие дрожжи также называют активными. Их можно добавлять в муку или другие сухие ингредиенты, не разводя в воде. Сухие дрожжи хранятся гораздо дольше – до 2 лет в закрытой упаковке. Но тесто с ними получается не столь пышным и ароматным. Быстрорастворимые дрожжи – разновидность сухих дрожжей с особо мелкими гранулами. Быстрорастворимые в предварительной подготовке не нуждаются — их обычно сразу же смешивают с мукой. Именно такие дрожжи очень удобно использовать для рецептов в хлебопечке или для приготовления пиццы.

Какая пропорция между сухими и живыми дрожжами

Обычно в рецептах указывается определенный вид дрожжей, а под рукой есть другой. Как в таком случае рассчитать правильное количество, ведь от этого зависит качество выпечки?

Пропорция простая: 1 часть сухих дрожжей равна 2,5 части прессованных дрожжей. Это означает, что 10 г сухих дрожжей можно заменить на 25 граммов прессованных. 1 г быстродействующих равняется 3 г «живых», то есть 10 граммов таких дрожжей можно заменить 30 г

Если нет кухонных весов, то можно сориентироваться на глаз: кусочек размером со спичечный коробок прессованных весит 25 г, а 1 ч. л помещается 3 г сухих без горки и 5 г с горкой. То есть 3-4 ч. л сухих дрожжей можно заменить куском живых, размер которых равен двум спичечным коробкам.

Итак, если в рецептуре упоминаются дрожжи, отличные от тех, которые сейчас есть на вашей кухне, учтите, что 10 г активных сухих соответствует 25 или 30 г свежих. То есть свежие заменяют активными в пропорции 0,5:1.

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