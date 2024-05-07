Как перейти на украинский легко и "безболезненно": действенные советы и секреты правильного произношения

С началом полномасштабного вторжения России в Украину еще больше граждан нашей страны переходят на общение на украинском языке. Это уже не просто кроткая украинизация от государства, а сознательное желание людей не разговаривать на языке агрессора. Некоторые стыдятся своих ошибок или несовершенного произношения.

Как комфортно и безболезненно перейти на украинский язык? Предлагаем вам советы от языкового омбудсмена Тараса Кременя и рядовых украинцев, о которых пишет Chas.News.

Как перейти с русского на украинский

Общайтесь на украинском языке с родными, друзьями и незнакомцами

В этом совете омбудсмен использовал словосочетание "даже незнакомцами". Но часто люди стесняются перейти с русского на украинский именно с близкими и знакомыми. Мол, близкие не поймут, почему "всю жизнь говорил на одном языке, а теперь на другом". Да и насмешки от знакомых по поводу неправильного произношения или забытого слова более болезненны, чем от незнакомцев.

Но не надо бояться! Сейчас украинский как никогда в тренде, это ваш выбор. И только из-за ошибок и неудобств можно овладеть языком.

Не бойтесь совершать ошибки. Так можно забыть слово на украинском, сказать "елка" и получить сравнение с "легитимным". Но пусть вас исправляют, зато в следующий раз "елка" из головы не выскочит и ошибок станет меньше.

Окружите себя по-украински — читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку

Недаром раньше о грамотных людях говорили "начитанный". С чтением книг, особенно классики, человек увеличивает свой словарный запас, что позволяет в дальнейшем избегать русизма и суржика.

С фильмами, конечно, не все однозначно. Переводы иностранных фильмов и сериалов бывают совершенно непрофессиональными. Как и продукты украинского кино, где часто говорят как на рынке.

Однако успешная украинская адаптация может стать еще одним прекрасным входом в язык. В свое время для многих стал сериал "Альф".

Общайтесь с носителями украинского

Заимствуйте у носителей языка новые слова, прислушивайтесь к произношению. Постоянное общение с человеком с грамотным украинским, скажем, с Запада быстро отразит привычку "шокировать" даже у киевлян.

Всегда говорите по-украински в магазинах, кафе, такси

Омбудсмен напоминает, что это ваше право по закону требовать получения информации и услуг на государственном языке.

В то же время для русскоязычных людей есть соблазн поддаться предложению общаться на "удобном" языке и на этот раз говорить на русском. А потом следующего. И так далее.

Так вы на украинский не перейдете. Держитесь своего выбора и не давайте слабины.

Читайте своим детям вслух книги на украинском

Здесь выгода "два в одном". Ваш ребенок с детства впитывает литературный украинский. А вы кроме расширения лексикона привыкаете к артикуляции, практикуете произношение и тренируете ту самую челюсть, что иногда мешает.

Настройте украинский в гаджетах, приложениях и программах

Это также то самое окружение, которое помогает перейти на украинский во всех сферах и нюансах.

Используйте украиноязычные версии сайтов, ищите на украинском в поисковых системах.

Пытаться перейти на украинский в общении и иметь русскоязычный интерфейс в смартфоне – это нежелательный и временный компромисс.

Дописывайте по-украински в соцсетях

Сейчас это не только тренд, позиция, но и польза. Хотя бы потому, что при написании у вас есть время подобрать слова и исправиться, если нужно.

Кстати, полезно использовать проверку орфографии при наборе текста. Иногда кажется, что написанное вами слово точно верно и существует в украинском языке. Но встроенный редактор его почему-то подчеркивает красным. Автоматическая проверка орфографии обнаружит ошибку и предложит исправление.

Заведите блокнот для новых интересных слов и фразеологизмов

Люди, изучающие иностранные языки, делают следующие заметки. Так почему их не делать, когда переходишь с русского на украинский.

Правила и "уловки" произношения

Также предлагаем вам правила и "уловки" произношения, о которых в Телеграмм-канале "Украинский с Марусей" рассказывает филологиня, писательница и преподавательница украинского языка Марина Герасименко.

Не приближаем [о] к [а]

Звук [о] всегда произносим чисто и четко, независимо от того, под ударением он или нет. Чтобы не было [делаем], [говорим] и т.д.

Не приближаем [ы] к [и]

В Киевской области такое любят делать. То есть произносить [роки] вместо [года], [немного] вместо [немного], [читать] вместо [читать], [учитель], вместо [учитель]. Не надо!

Четко произносим йотированные я, ю, есть, е, когда они обозначают два звука

Четко произносим йотированные я, ю, есть, е, когда они обозначают два звука. [Украина], а не [Украина], [обещаю], а не [обещал], [свое], а не [свое].

Не оглушаем звонкие

Неправильно вместо [б], [д], [г], [ж], [з] произносить [п], [т], [х], [ш], [с]. Например, [репорташ] вместо [репортаж], [дуп] вместо [дуб], [привес] вместо [привоз].

Не "тикаем" и не "дикаем"

Прислушайтесь к себе. Не произносите ли вы [мабуть] вместо [видимо], [дети] вместо [дети]? Если да, то связывайтесь с этим. Такое произношение характерно для русского и белорусского языков, в украинском – звуки [д] и [т] произносим глухо.

Звук [ч] жесткий

Не произносите "чай", "чую", "читать".

Буква Щ в украинском обозначает два звука [щ]

Произносим их кратко и четко: [борщ], [дощ], [счастья].

Звук [в]

В конце слова и перед согласным звук приближается к [у]. Собственно, нечто среднее между [у] и [у]. Для этого звука есть даже специальный значок в транскрипции, вот такой — [ў]. Правильно произносить: [вторник], [пришел], [учить], [волк]. Если запутались, забудьте. Главное, запомните, что звук [в] нельзя приближать к [ф], чтобы не было [любоф], [кроф] и, не дай Бог, [Шефченко].

В украинском языке нет редукции

Правда, есть ассимиляция. Звуки надо произносить четко и полнозвучно, не проглатывать их. Произносим [киевского], а не [киевскоо], [много], а не [баато].

Голливудские звезды, говорящие на украинском

Раньше мы писали о говорящих на украинском голливудских звездах.

Вера Фармига

Вера Фармига / Фото: Associated Press

Американская актриса имеет украинские корни. Ее родители эмигрировали в США. Хотя Вера родилась в Америке, однако о своих корнях не забывает. Голливудская актриса поддерживает Украину в трудные дни и с началом российского вторжения занималась благотворительной помощью. Кстати, Вера свободно говорит по-украински и даже может зачитать стихи украинских поэтов.

Милла Йовович

Милла Йовович / Фото: Associated Press

Известная американская актриса родилась в Киеве. Когда юной Милле было пять лет, ее семья эмигрировала в США. За границей Милла Йовович быстро овладела английским языком и постепенно начала делать шаги к славе. Об Украине актриса тоже не забывала. Милла знает украинский язык, может на нем говорить и петь песни. Кроме того, Йовович в трудные дни поддерживает Украину.

Кэтрин Винник

Кэтрин Винник / Фото: Associated Press

Канадская актриса имеет украинские корни. До восьми лет Кэтрин говорила только на украинском языке, однако впоследствии выучила английский. Винник неоднократно приезжала в Украину, даже во время полномасштабной войны.

Иванна Сахно

Иванна Сахно

Актриса родилась в Киеве, до 15 лет жила в Украине и даже успела сняться в украинских лентах. В 2013 году семья Иванны переехала в Лос-Анджелес, где девушка начала делать первые шаги в актерской карьере. Сахно неоднократно приезжала в Украину, даже во время полномасштабной войны. Актриса также хорошо знает украинский язык и свободно на нем разговаривает без всякого акцента.

Миша Коллинз

Миша Коллинз / Фото: instagram.com/misha

У американского актера и режиссера есть украинские корни, ведь его предки являются выходцами из Киевской области. Коллинз поддерживает Украину в войне с Россией и даже приезжал в Киев. Более того, актер записывал видео, где обращался к украинцам на украинском языке.

Напомним, в украинском языке много суржика, в частности, суржиком называют немало цветов. Например, многие называют один из замечательных цветков "пионом". Но слово "пион" — это типичный суржик, когда так называют цветы. Детальнее — по ссылке.

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