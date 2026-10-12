Как подготовиться к отключениям на несколько суток

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В Министерстве внутренних дел Украины рекомендуют иметь дома запас воды, продуктов и необходимых лекарств на 3–5 суток. В то же время продолжительность возможных отключений предусмотреть сложно, поэтому следует заранее продумать действия на случай более длительного обесточивания. Украинские спасатели, медики и коммунальщики объясняют, как подготовить жилье и обеспечить основные бытовые нужды.

Сколько воды нужно запасти

При масштабных обесточениях водоснабжение может прекратиться из-за остановки насосного оборудования. Особенно это касается верхних этажей многоэтажных домов.

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Украинские службы гражданской защиты рекомендуют иметь примерно 3 литра питьевой и 10–12 литров технической на одного взрослого человека в сутки.

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Для семьи из трех человек на трое суток нужно ориентировочно 27 литров питьевой и 90–108 литров технической воды. Для пятидневного запаса эти объемы соответственно увеличиваются.

Воду следует хранить в чистых закрытых емкостях, разделяя питьевую и хозяйственную. Воду для питья и приготовления рекомендуют использовать из проверенных источников.

Если централизованное водоснабжение прекратилось, следует заранее знать расположение ближайших бюветов и пунктов разлива воды.

Будет ли работать канализация без электроэнергии

Отсутствие света необязательно означает, что в доме перестанет работать канализация.

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Как объясняют в «Киевводоканале», внутридомовая канализация в основном работает самотеком. Поэтому сточные воды могут отводиться даже без электроснабжения.

В то же время городские канализационные насосные станции зависят от электричества. Для их работы при обесточивании коммунальные предприятия предусматривают резервные источники питания, однако возможность аварий полностью исключить нельзя.

Если нет воды, но канализация исправная, туалет при необходимости можно смывать запасенной технической водой.

Что делать, если канализация перестала работать

Если нечистоты возвращаются через унитаз, ванну или другие сливы, необходимо прекратить пользоваться сантехникой и сообщить управителю дома, ОСМД или аварийной службе водоканала.

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Не стоит пытаться прочистить систему дополнительным смыванием воды, поскольку это может усугубить ситуацию.

При длительном нарушении водоотвода одним из временных решений может быть переносной биотуалет. Однако необходимо заранее определить, как безопасно собирать и утилизировать отходы.

Если альтернативных санитарных условий нет, жителям необходимо обратиться в местные коммунальные службы. Самовольно сливать нечистоты во дворах, подъездах или ливневой канализации нельзя.

Какими продуктами запастись на случай блэкаута

Украинские спасатели рекомендуют формировать запас продуктов, которые могут храниться без холодильника и не требуют сложного приготовления.

Для этого подойдут консервы, сухари, хлебцы, орехи, сухофрукты, готовые каши и другие продукты длительного хранения.

Отдельно следует позаботиться о питании маленьких детей, людей со специальными диетическими потребностями и домашних животных.

По рекомендациям Министерства здравоохранения Украины закрытый холодильник может поддерживать безопасную температуру примерно четыре часа, а полная морозильная камера — до 48 часов. Полузаполненная морозильная камера обычно сохраняет холод до 24 часов.

Если скоропортящиеся продукты находились при температуре свыше +4 °C более двух часов, их необходимо выбросить. Пробовать еду для проверки безопасности нельзя.

Как оставаться на связи во время длительных отключений

В случае блэкаута следует иметь заряженные павербанки, аккумуляторные фонари, запасные кабели и батарейки.

Если электроэнергии нет в течение длительного времени, заряд телефона лучше экономить, уменьшить яркость экрана, ограничить работу фоновых приложений и не тратить энергию на второстепенные потребности.

При исчезновении мобильного сигнала можно воспользоваться национальным роумингом, вручную выбрав сеть другого украинского оператора.

Также стоит узнать у интернет-провайдера, может ли его сеть работать без электроснабжения и какое резервное питание необходимо для домашнего оборудования.

Важные телефонные номера и адреса рекомендуют записать на бумаге, а с родными заранее договориться о способе связи в чрезвычайной ситуации.

Как согреться, если отопление исчезнет

В холодное время года длительное обесточивание может повлиять на работу систем централизованного или индивидуального отопления.

Украинские службы гражданской защиты рекомендуют заранее проверить состояние окон и дверей, устранить сквозняки и подготовить термобелье, теплые носки, одеяла и спальные мешки.

Если отопления нет, целесообразно находиться в одной комнате, закрыть дверь в другие помещения и уменьшить потери тепла.

В то же время в ГСЧС предостерегают от опасных способов обогрева. Газовую плиту нельзя использовать вместо отопительного прибора. Так же опасно разжигать мангалы, использовать угольные печи или заносить генераторы в жилые помещения.

В Государственной инспекции энергетического надзора отмечают, что генераторы нужно устанавливать на улице, на безопасном расстоянии от окон и дверей, а подключение к домашней сети должен выполнять специалист.

Если температура в доме становится опасно низкой, особенно для детей, пожилых или людей с хроническими заболеваниями, следует рассмотреть переезд в отапливаемое помещение.

Какие лекарства и необходимые вещи следует подготовить

При длительном блэкауте могут возникать перебои в работе аптек, банкоматов, платежных терминалов и магазинов. Поэтому дома необходимо иметь аптечку, запас препаратов, которые человек постоянно принимает по назначению врача, средства личной гигиены, наличные деньги и копии важных документов.

Для лекарства, требующего охлаждения, нужно заранее уточнить у врача или фармацевта допустимые условия хранения.

Семьям с маленькими детьми следует дополнительно подготовить подгузники, детское питание и средства ухода.

Людям, использующим электрическое медицинское оборудование, необходимо продумать резервное питание или возможность временного пребывания в медицинском учреждении или другом безопасном месте.

Где получить помощь во время длительного блэкаута

Если дома нет возможности согреться, зарядить телефон или обеспечить базовые потребности, можно обратиться в «Пункти незламності».

В Министерстве цифровой трансформации Украины рекомендуют заранее загрузить карту таких пунктов в приложении «Дія».

Для этого нужно перейти в раздел «Сервіси», открыть «Незламність» и загрузить карту нужной области. После этого информацию можно просматривать без доступа к интернету.

Следует учитывать, что оснащение пунктов отличается. Наличие туалета, воды, отопления и других услуг следует проверять отдельно.

Что необходимо сделать заранее

Для подготовки к возможному блэкауту украинские службы рекомендуют:

Сформировать запас воды, продуктов и необходимого лекарства на 3–5 суток.

Зарядить павербанки, фонарики и другие резервные источники питания.

Подготовить теплую одежду, одеяла, аптечку и средства гигиены.

Узнать, есть ли у насосов в доме резервное электропитание.

Записать контакты управителя дома, водоканала и аварийных служб.

Найти ближайшие «Пункти незламності» и скачать оффлайн-карту.

Договориться с близкими о порядке действий при потере связи.

Специалисты отмечают, что подготовка к длительным отключениям должна учитывать особенности конкретного жилья и семьи.

Отсутствие света не всегда приводит к остановке канализации или водоснабжения, однако риск таких перебоев необходимо предвидеть. Наличие запасов и понимание того, куда обращаться за помощью, позволят более безопасно пережить длительное обесточивание.

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