Как пережить потерю близкого человека: советы религиоведа Игоря Козловского

С началом широкомасштабного вторжения почти каждому пришлось столкнуться с потерей близкого человека. Пережить такое очень тяжело, поэтому украинцы часто стали обращаться за советами к тем, кто может помочь в такой ситуации. Кто-то едет к психологу, кто-то – к священнику. Мы же предлагаем вам послушать ученого, религиоведа и просто мудрого человека Игоря Козловского.

Игорь Козловский – ученый, религиовед, писатель, общественный деятель – является автором более 50 научных публикаций. В начале войны в 2014 году вместе с представителями разных религиозных общин читал в построенной в центре Донецка палатке молитвы за Украину. Свою миссию Козловский продолжал еще некоторое время после оккупации города. Но оккупационные власти отомстили писателю, который был вынужден оставаться в Донецке, чтобы ухаживать за сыном. Игоря Козловского похитили и содержали в печально известной тюрьме "Изоляция". Ученый провел там 700 дней, в течение которых его подвергали пыткам, и наконец вышел на свободу во время обмена пленных.

Игорь Козловский ушел из жизни 6 сентября 2023 года, но мы продолжаем обращаться к легендарному религиоведу за советом и ответом на важные вопросы. В частности, в одном из последних интервью, которое можно посмотреть на канале skrypin.ua, Игорь Козловский ответил на вопрос "Где ваш Бог?". В том же разговоре он затронул и тему переживания утраты близкого человека. Ученый, тоже переживший смерть сына, дал очень интересный и содержательный совет:

"Мы живем в катастрофической реальности и переживаем множественную травму, мы все являемся носителями множественных травм. Я пережил 14-й год, плен, у меня был больной сын, потом широкомасштабная война, во время которой мой сын умер у меня на руках – это множественная травма. И это действительно тяжело. Когда говорят, что время лечит — это неправда Время не лечит, скорее мы учимся и дальше жить в этом, вспоминать, хранить в своем сердце.Человек остается внутренне с тобой, и ты можешь даже общаться, ты вспоминаешь каждый день, потому что это родной человек.

Когда говорят, что время лечит – это неправда. Время не лечит, скорее, мы учимся жить дальше и в этом

Но ты начинаешь жить и за потерянного ребенка. Ты понимаешь, что должен отдавать еще больше, жить и за него тоже. Это тяжело, но твои усилия становятся не просто жертвенными, они наполняются особым смыслом. Да, ты понимаешь, что тебе почти 70 лет и люди этого возраста почти заканчивают свою жизнь, а ты говоришь, нет, я буду жить дальше и за него тоже. Это вызов, вызов и тебе, и миру. И ты вкладываешься, помогаешь людям, насколько это возможно. Ты думаешь не о себе и не замыкаешься внутренне.

Любая травма – это, прежде всего, психологическая травма. Даже если человек потерял конечность, понятно, что это физическая травма, но самое страшное, что все равно это психологическая травма. И для того чтобы выйти из этого состояния, надо эту травму делать опытом, чтобы эта травма стала материалом и питательной средой для твоего дальнейшего роста. Важно не любить травму, не играть в жертву, потому что это опасная игра.

Кто-то вытесняет травму – и это неправильно, потому что будет страдать наша соматика от непроговоренной травмы, не вышедшей на периферию. А кто-то будет любить травму, говорить, что мне все должны, потому что я травмирован, и таким образом становиться паразитами, отравлять жизнь другим. Некоторые начинают глушить травму в алкоголе, в наркотиках – это тоже разрушение, и смысла в этом нет.

Единственный выход – сделать из травмы опыт, и тогда он может работать на твое развитие. А для этого нужно усилие. Безусловно, состояние травмы – дискомфортное, поэтому травму нужно вывести из себя, оставить светлое, что было у меня с моим сыном, который учил меня любить, и это важно. Моя благодарность – это мой жизненный памятник ему.

Первый уровень рефлексирования – это когнитивный интеллект. Что ты должен сделать, так это научиться правильно задавать вопросы, находить ответы на эти вопросы и нести ответственность за эти ответы. И тогда ты осознаешь травму, выводишь ее изнутри на осознание, дальше вербализуешь и проговариваешь, потом ты можешь смотреть на нее как наблюдатель.

...вопрос "зачем ты живешь" — будущее, твое место, твое видение жизни

Следующий уровень – это уровень экзистенциального интеллекта, связанного именно со смыслами жизни. Если ты не ответил на вопрос "Зачем ты живешь?", именно "Зачем", а не "Почему". Вопрос "Почему ты живешь?" – это твое прошлое, а вопрос "Зачем ты живешь?" – это твое будущее, твое место, твое видение жизни.

Третий уровень – эмоциональный интеллект. Мы живем и общаемся в мире людей. И ты не должен выносить свою травму и травмировать других, а наоборот – из-за своей травмы помогать другим, а для этого должен быть ассертивным и эмпатическим. То есть с одной стороны ты должен иметь свою позицию, свое внутреннее пространство и свою правду, а с другой – толеровать другую точку зрения и видеть человека с его болью, страданием. Ты можешь быть эмпатичным. Быть эмпатическим – это чувствовать другого.

Далее – уровень социального интеллекта. Это уровень, когда ты думаешь не о себе, когда ты можешь помочь другим страдающим людям. Ты должен помочь.

Следующий уровень – это творческий интеллект. У тебя должны быть творческие планы. Необязательно это должно быть высокое художественное или инженерное творчество. Это может быть бытовое творчество. Но это должно быть творчество, ты должен творчески подходить к своей жизни, переосмысливать ее.

...ты не должен выносить свою травму и травмировать других, а наоборот из-за своей травмы помогать другим

Последнее – это соматический интеллект, физический интеллект. Травма выводится на периферию через физику тоже. Должна быть культура тела, культура передвижения, культура пространственная.

Это все важные этапы выхода из травмы, когда травма становится твоим опытом и питательной средой для твоей жизни.