Как пережить праздники без стресса и ссор: пять простых способов

Новый год / © Credits

Реклама

Декабрь традиционно считается самым волшебным, но одновременно и самым изнурительным месяцем. Бесконечные списки покупок, подготовка праздничного стола и вечеринки часто приводят к тому, что вместо радости люди испытывают эмоциональное выгорание.

Об этом пишет Real Simple.

В праздничные дни, когда в доме собирается большая семья, общение с ближайшими часто уходит на второй план. Семейная терапевт Колетт Джейн Фер советует вернуться к «старомодным» развлечениям.

Реклама

Эксперт рекомендует отложить смартфоны и достать настольные игры или пазлы. Совместная работа над пазлом или игра в шарады позволяют вернуться в момент «здесь и сейчас». Такие простые занятия позволяют переключить внимание, посмеяться и ощутить единство без цифрового шума.

Совместная физическая активность

В плотном графике тяжело найти время и на спорт, и на встрече с друзьями. Сертифицированный тренер Ребекка Стюарт предлагает объединить эти два пункта.

Вместо того чтобы отменять тренировки ради кофе, пригласите друга с собой. Это может быть общая пробежка, поход в спортзал или даже растяжка в гостиной. Главное — не результат, а процесс. Если хочется чего-то праздничного, идеальным вариантом станет поход на каток.

Шоппинг — развлечение, а не обязанность

Покупка подарков часто превращается в стрессовый марафон наедине. Однако этот процесс можно превратить в приятный досуг. Поход по рождественской ярмарке с чашкой какао или кофе в компании друга меняет восприятие рутины.

Реклама

Даже если вы ничего не приобретаете, прогулка среди праздничных огней помогает расслабиться. Альтернативный вариант для тех, кто не любит толпу — общий онлайн-шопинг дома под рождественскую музыку.

Коворкинг для производительности

В декабре тяжело сосредоточиться на работе, но «совместный труд» может стать спасением. Метод, известный как «body doubling» (когда присутствие другого человека помогает работать), является эффективным способом совместить полезное с приятным.

Можно встретиться в кафе или дома, обменяться новостями за кофе, а затем вместе поработать над своими задачами. Это создает чувство поддержки и повышает производительность без необходимости беспрерывного разговора.

Если же близкие люди находятся далеко, важно не ограничиваться только текстовыми сообщениями. Эксперты советуют запланировать формат «прогулка и разговор».

Реклама

Оденьтесь потеплее, наденьте наушники и выйдите на прогулку, разговаривая по телефону. Ритмическая ходьба и голос родного человека в наушниках действуют умиротворяюще, а физическая активность на свежем воздухе улучшает настроение и снижает уровень тревожности.

Напомним, языковеды предостерегают украинцев от употребления фразы «с прошедшим», во время поздравления с праздниками, ведь это калька по русскому языку. В свою очередь, советуют использовать нормативные варианты — как в неформальном общении («С прошлым Новым годом», «Хоть и с опозданием, но поздравляю…»), так и в официальных письмах («Приветствую вас с прошлым Новым годом»). Также эксперты отмечают: правильно приветствовать «с грядущим», а не «с наступающим».