Как пережить расставание: психологи поделились девятью эффективными советами

Позвольте себе скучать

Вы пережили тяжелые и мучительные изменения в жизни. Выбросить силу воли в окно и позволить себе оплакивать потерю – это необходимая часть, чтобы двигаться дальше. Дайте себе несколько дней, чтобы посмотреть грустные фильмы и заказать еду на вынос в своей пижаме, чтобы выбросить все это из головы… но вы должны принять, что когда все закончилось, все закончилось.

Сходите на терапию

Это не требует объяснений: терапия является невероятно выгодной инвестицией, даже если вы не боролись со своим психическим здоровьем в прошлом. Терапевт может помочь вам понять все, что вы чувствуете, и значительно улучшить свое эмоциональное состояние за более короткий промежуток времени.

Создайте себе список песен

Это правило можно использовать для всех жизненных ситуаций. Что бы вы ни чувствовали после расставания, есть песни, которые это идеально передают. Добавьте их в список воспроизведения и прослушивайте время пути на работу или дома, чтобы помочь себе осознать свои чувства.

Произведите "цифровую очистку"

Это трудный, но необходимый шаг. Последнее, что вам нужно, когда вы пытаетесь двигаться дальше, — это огромное количество фотографий вашего бывшего (или бывшего) в Instagram. Программы для социальных сетей позволяют легко удалять, игнорировать или блокировать подписчиков, что является полезным способом сохранить прошлое в прошлом. Кроме их профиля, подумайте о том, чтобы сделать то же самое для любого из его друзей и семьи.

Избавьтесь от вещей, напоминающих о прошлом

Есть ли в вашем шкафу свитер, связанный с болезненным воспоминанием? Подарите его кому-нибудь, а себе приобретите новый. И так сделайте со всеми вещами, которые напоминают вам о прежнем или прежнем.

Составьте свой календарь

Как известно, время лечит все раны, а оно скорее пролетает, когда вам весело. Заполните свой календарь кем-либо и чем-либо — рабочими встречами, сетевыми событиями, счастливыми часами с друзьями, тренировками, работой. Вы делаете это не для того, чтобы продолжать двигаться или отвлечься, вы инвестируете в себя и все хорошее, что приходит с вами после расставания.

Пойдите на свидание с собой

Хотя окружить себя хорошими людьми – это отличный способ двигаться дальше, важно также уделить некоторое время переоценке своих желаний и потребностей. Пойдите в одиночку на комедийное шоу или новый фильм. Попробуйте новый ресторан с компанией дневника или хорошей книги. Или даже забронируйте себе спокойный отпуск, потому что эти вещи не должны прекращаться только потому, что у вас партнера больше нет. В процессе вы многое узнаете о себе и сможете спокойно двигаться дальше.

Внесите все необходимые изменения в свою жизнь

Составьте список всего, что делится, и выполните шаги, чтобы сделать это вашим собственным: от таких базовых вещей, как ваш любимый потоковый сервис, до таких важных услуг, как счет за электроэнергию. Этот совет особенно актуален, если вы переживаете развод.

Будьте снова "на коне"

После того, как вы полностью позволили себе скучать, вылечиться и найти себя снова, пора вернуться туда. Независимо от того, выбираете ли вы сайты для знакомств, или, наконец, приближаетесь к новой любви в спортзале, возьмите уроки, полученные из ваших предыдущих отношений, и используйте их, чтобы установить новый стандарт для своих будущих партнеров. Помните, что вы лучшие!

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