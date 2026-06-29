Как пережить жару без кондиционера: простые способы сделать дом прохладнее

Жара / © Credits

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Высокая температура в доме может доставлять значительный дискомфорт, особенно если в доме нет кондиционера. Впрочем, есть несколько простых способов, которые помогут сделать помещение более прохладным и легче переносить жару.

Об этом сообщило издание Blikk.

Прежде всего, следует правильно проветривать жилье. Открывать окна рекомендуется только тогда, когда на улице прохладнее, чем в помещении, — рано утром или поздно вечером. В дневное время, напротив, лучше держать окна и двери закрытыми, чтобы горячий воздух не попадал внутрь.

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Еще один эффективный способ — защитить комнаты от солнечных лучей. Для этого в течение дня следует закрывать жалюзи, роллеты или плотные шторы. Особенно хорошо с этой задачей справляются наружные жалюзи, которые задерживают солнечное тепло ещё до того, как оно нагреет оконное стекло. Кроме того, стоит помнить, что светлые ткани меньше поглощают тепло, чем тёмные.

Смягчить ощущение жары поможет вентилятор. Хотя он не снижает температуру воздуха, его поток создает ощущение прохлады. Эффект можно усилить, если поставить перед вентилятором замороженную бутылку с водой или влажную ткань. Также во время вечернего проветривания вентилятор можно направить к открытому окну, чтобы быстрее вывести нагретый воздух из комнаты.

Специалисты также рекомендуют по возможности уменьшить количество источников тепла в доме. Духовка, плита и другие электроприборы во время работы дополнительно нагревают помещение, поэтому в жаркие дни лучше готовить легкие или холодные блюда и не включать технику без необходимости.

Не менее важно убрать из комнат лишний текстиль. Толстые ковры, тяжелые шторы и большое количество тканей накапливают тепло, из-за чего в доме становится еще жарче.

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Если же в доме есть кондиционер, эксперты советуют не охлаждать помещение слишком сильно. Оптимально, чтобы температура в комнате была всего на 5–6 градусов ниже, чем на улице. Слишком большой перепад температур может негативно сказаться на самочувствии.

Наилучший результат даёт сочетание нескольких простых мер: правильное проветривание, затенение, минимальное использование техники и грамотное применение вентилятора помогают сделать пребывание дома более комфортным даже в самые жаркие дни.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно проветривать дом в летнюю жару. В частности, когда лучше всего открывать окна, чтобы сохранить прохладу в доме.

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