Жара негативно влияет на здоровье / © Associated Press

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Первые дни августа принесли в Украину настоящую жару — в большинстве регионов температура воздуха днем превышает +30°. Синоптики предупреждают — жара будет продолжаться до 7 августа.

ТСН.ua собрал наиболее эффективные советы, которые помогут пережить изнуряющую жару.

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Полезные советы

Питьевой режим: главный приоритет

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Норма: Принимайте примерно 30 мл жидкости на 1 кг массы тела ежедневно (это дополнительный объем к вашему привычному рациону).

Не ждите жажды: Чувство жажды — это уже признак того, что организм начал обезвоживаться. Вода должна быть с вами постоянно.

Температура напитков: Избегайте ледяной воды после солнца — это может привести к спазму желудка. В то же время теплый чай в жару полезен: он стимулирует потоотделение, которое естественным путем охлаждает тело.

Запретные напитки: Ограничьте кофе, алкоголь и сладкие газированные напитки, поскольку они провоцируют еще большее обезвоживание.

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Важное внимание: Особое внимание гидратации должны уделять люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку дефицит воды повышает риск тромбообразования.

Исключить: жирное мясо, тяжелые блюда, макароны и сложные углеводы.

Добавить: Холодные легкие блюда (крошка, гаспачо) и свежие овощи.

Выбирайте одежду из натуральных тканей

Это касается и детей, и взрослых. Лучшая защита в жару будет давать одежду из плотно тканых материалов (например, котон, легкие хлопчатобумажные ткани, лен).

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Он позволит коже «дышать», одновременно защищая ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Лучше всего, чтобы одежда была светлого цвета, свободной и легкой. Именно закрытая легкая одежда из натуральной ткани (а также специальная спортивная одежда, не пропускающая ультрафиолет) лучше спасет вас от солнечных ожогов и перегрева, чем обнаженная кожа. Одежда на 27% уменьшает вероятность ожогов.

Используйте солнцезащитный крем правильно

Медики категоричны: намеренно загорать вредно, а тем более в жару. Это чревато нашей коже образованием морщин, сухостью, ожогами и развитием онкологических заболеваний.

Солнцезащитный крем, который мы обычно покупаем для пребывания на пляже, в жаркие дни следует наносить каждый раз, когда выходите на улицу.

Следует помнить о ряде важных правил его использования:

Используйте солнцезащитный крем со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. Не стоит искать крем с максимальной защитой: крем из SPF 30 блокирует или отражает 97% лучей, а SPF50 — 98%.

Проверяйте срок годности солнцезащитного крема.

Помните о правиле чайной ложки — крем следует наносить по чайной ложке на каждую часть тела. Большинство людей наносят недостаточно средства. Два часа на пляже требуется 35 мл крема.

Выбирайте средство, не содержащее парабенов — они увеличивают вероятность закрытия пор на коже и образование комедонов и акне.

Лучшим компонентом, защищающим от солнца, является оксид цинка. Но такие кремы обычно густые и масляные, и напоминают белила. Кремы, содержащие компоненты, поглощающие ультрафиолет, более удобны в использовании, хотя и не так надежны.

Если вы весь день на солнце, обновляйте крем каждые два часа.

Не забывайте о головных уборах

Шляпы и очки должны стать непременными спутниками в жаркие солнечные дни.

Наибольший уровень защиты обеспечивают головные уборы, которые защищают от солнечных лучей не только верхнюю часть головы, но и уши и шею, то есть шляпы с широкими полами.

Если позволяют обстоятельства, можно смочить водой кепку или завязать на шее смоченный водой платок — это поможет избежать солнечного удара.

Закрывайте жалюзи в комнатах

Значительная часть тепла входит в комнату вместе со светом. Если хотите охладить помещение или сохранить в нем прохладу в течение дня, держите закрытыми жалюзи или шторы.

Напомним, Украину накрыла новая волна жары, пришедшая из Африки. В нашей стране столбики термометров поднимутся до отметки 38 градусов Цельсия, а продлится жаркая погода до 7 августа.

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