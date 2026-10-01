Как писать "пів" по новым правилам правописания: разберем на примере "щопівгодини" и "пів години"

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pexels.com

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В октябре, в честь Дня украинской письменности и языка, в Украине и по всему миру состоится ежегодный Всеукраинский радиодиктант национального единства.

Это масштабное мероприятие, как уже стало традицией, соберет тысячи людей, желающих проверить свои знания и почувствовать связь через родной язык. Чтобы подготовиться к написанию текста без ошибок, команда ТСН.ua предлагает заранее вспомнить важные изменения и разобраться со сложными нормами нового правописания, в частности на примере употребления «пів» в таких словах, как «щопівгодини» и «пів години».

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Согласно обновленным нормам украинского правописания 2019 года, правила употребления частицы «пів» претерпели существенные изменения. Если раньше во многих случаях её нужно было писать слитно со следующим словом, то теперь её следует писать отдельно — как в словосочетаниях «пів години», «пів року» чи «пів яблука».

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В то же время есть слова, в которых «пів» не имеет самостоятельного значения «половина», поэтому их пишем слитно: «північ», «півострів», «півкуля» и т. п.

Однако больше всего вопросов возникает, когда в начале слова появляется приставка «что-». В таких случаях многие люди затрудняются выбрать, какой из вариантов использовать: «що пів години», «що-півгодини» чи «щопівгодини». Правильный вариант — «щопівгодини».

В словосочетании «пів години» слова пишутся раздельно, если имеется в виду именно временной промежуток в тридцать минут, например: встреча длилась «пів години». Это соответствует действующему правилу написания «пів» с последующим существительным.

Если же к этой конструкции добавляется частица «що-», образуется сложное наречие со значением «кожні пів години» — щопівгодини.. В таком случае слово всегда пишется слитно. По этому же принципу образуется и наречие «щопівхвилини», то есть «кожні пів хвилини».

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Аналогичным образом образуется целая группа слов, в которых частица «що-» сливается с существительным в одно слово: щогодини, щодня, щомісяця, щоночі, щопонеділка, щороку та щохвилини.

Словарь украинского языка фиксирует «щопівгодини» именно как наречие и приводит пример: «Щопівгодини вона записує в журнал режим води (Василь Кучер, Засвітились вогні, 1947, 62)».

Итак, согласно действующим нормам украинского правописания, следует писать:

пів години — окремо;

щогодини — разом;

щопівгодини — разом, якщо йдеться про повторювану дію кожні пів години;

щопівхвилини — разом, якщо дія відбувається кожні пів хвилини.

Подготовка к радиодиктанту — что нужно знать

Популярное выражение «приймати участь», которое мы часто слышим в быту, на самом деле является ошибочным, ведь в украинском языке для обозначения участия в событии или мероприятии следует использовать только устойчивое словосочетание «брати участь», тогда как «приймати участь» — это калька с русского «принимать участие», о чём сообщили издание «ukr-mova» и Telegram-канал Correctarium.

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Специалисты приводят примеры: неправильно — «Молодь має активно приймати участь у суспільному житті» і «Національна збірна України по футболу прийме участь у чемпіонаті Європи», а правильно — «Молодь має брати активну участь у суспільному житті» и «Національна збірна України з футболу візьме участь у чемпіонаті Європи»

В то же время часть двери, которую в быту часто называют «дверним косяком», на украинском языке правильно называть «одвірок» — именно такое значение фиксируют словари, хотя слово «косяк» тоже употребляется в разговорной речи, тогда как в литературном языке уместно использовать именно «одвірок».

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