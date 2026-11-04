Как питаться без света вкусно и полезно: советы от ГСЧС

Полезное питание без света

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Длительные отключения электроэнергии существенно усложняют привычный быт и ставят перед семьями серьезные вызовы в приготовлении пищи. Однако специалисты ГСЧС Украины отмечают, что даже при таких сложных условиях вполне реально организовать полноценный, сбалансированный, вкусный и полезный рацион, если заранее позаботиться о стратегических запасах продуктов и безопасных способах их обработки.

Сделайте запасы продуктов длительного хранения

Прежде всего, следует создать запасы пищи, которая не требует сложного приготовления и может длительное время храниться без холодильника, по официальным рекомендациям Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

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Для поддержания сил и энергии необходимо иметь дома качественные источники белка, такие как готовые мясные или рыбные консервы, а также консервированные бобовые, включая нут или фасоль.

Меню обязательно следует дополнить полезными жирами: орехами, семенами, оливковым маслом, целыми оливками и консервированной жирной рыбой.

К базовому продуктовому набору относятся цельнозерновые изделия — хлеб, хлебцы, лаваш и галетное печенье, которые долго сохраняются.

Ежедневный рацион целесообразно обогащать квашеными или консервированными овощными заготовками, а также свежими овощами и фруктами, которые хорошо лежат без холодильника.

Альтернативные методы приготовления каш

Отсутствие света или газа отнюдь не означает отказ от разнообразного и полноценного питания. Спасатели советуют выбирать для меню крупы и хлопья, которые не требуют длительной варки на плите, а готовятся благодаря обычному запариванию кипятком в термосе или специальной посуде, хорошо удерживающей тепло.

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Для каждого блюда и крупы определено свое четкое время приготовления:

для гречки и булгуру достаточно 20-40 минут, причем гречку по желанию можно просто залить водой комнатной температуры даже на всю ночь;

пшенная каша будет готова примерно за один час;

ячневая каша требует от двух до трех часов настаивания;

овсяные или другие хлопья доходят до готовности за 15-20 минут в кипятке или за 30-60 минут в холодной воде или молоке.

Приготовление горячего супа без плиты

Кроме традиционной крупы, без использования плиты можно легко сварить настоящий суп в термосе. Для этого достаточно мелко нарезать свежие овощи, добавить любимую крупу вместе со специями, залить все кипятком прямо в емкости и оставить настаиваться в течение полутора-двух часов.

Питательные блюда в одной миске

В условиях обесточивания удобно готовить отличные питательные блюда без всякой варки. В частности, можно создать сытное блюдо в одной миске на основе каши, выбрав сладкий или соленый вариант. Соленая комбинация предусматривает использование запаренной гречки с добавлением тушеницы или отварных яиц, свежей зелени, отварных, свежих или консервированных овощей, а также хрустящих квашеных огурцов и квашеной капусты. Сладкий вариант состоит из любимой каши, дополненной сочными свежими фруктами или ягодами, орехами и натуральным медом.

Рулетики из лаваша для быстрого перекуса

Прекрасной альтернативой обыденному перекусу станут рулетики из тонкого лаваша. Для их приготовления можно выбрать соленые начинки, соединив нежную ветчину со свежими овощами или домашний кисломолочный сыр с пахучей зеленью и овощами, или сделать сладкий вариант, соединив кисломолочный сыр со спелыми фруктами.

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Безопасное использование туристических горелок

Для того чтобы вскипятить воду, разогреть готовую пищу или приготовить простые блюда, требующие минимальной термической обработки на огне (например, макароны, омлет или яичницу), удобно использовать портативную газовую туристическую горелку.

Однако специалисты призывают строго соблюдать правила безопасности, такое устройство совершенно не рассчитано на длительное непрерывное использование. Посуда для приготовления пищи на горелке обязательно должна иметь небольшой размер и соответствовать конфорке, чтобы исключить риск перегрева баллона и его возможного взрыва.

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