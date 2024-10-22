Как пластиковая бутылка поможет избавиться от популярной проблемы на кухне: об этом никто не знает

Самая распространенная проблема на кухне – это засор труб. Остатки пищи и других отходов из раковины попадают в канализационную трубу, поэтому постоянно возникают проблемы с засорением. А на стенах оседает жирный налет, не дающий нормально проходить воде. Однако сообразительные хозяйки изобрели хитрый способ, который поможет легко и быстро прочистить трубы. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Добрые Новости", как легко прочистить канализационную трубу с помощью пластиковой бутылки.

Как быстро прочистить засор в трубах: полезный лайфхак, о котором никто не знает

Если вдруг так вышло, что вода не желает сходить с раковины, не торопитесь вызывать мастера. Просто возьмите полуторалитровую пластиковую бутылку и разрежьте ее пополам. Потребуется только верхняя часть, которая должна быть с крышечкой. Поставьте ее в слив обрезанным краем, подождите, пока начнет набираться вода. Затем поработайте бутылкой, как вантусом, проталкивая воду вверх-вниз. Такую процедуру нужно сделать несколько раз, пока не добьетесь желаемого результата. Уже через несколько минут вода уйдет из раковины, а засор стечет в канализацию. Затем промойте раковину горячей водой.

Для того чтобы канализационные трубы больше никогда не засорялись, ливни нужно регулярно чистить содой и уксусом. Такая смесь с легкостью удалит жирный налет из стен труб, который не дает сходить воде. Раз в неделю засыпайте 250 г соды в отверстие раковины, затем заливайте туда стакан разогретого уксуса. Закрывайте сливное отверстие любой тряпкой на несколько минут, чтобы смесь хорошо отработала, затем тщательно промывайте горячей водой.

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