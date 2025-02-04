Как по внешнему виду кошки быстро определить, что животное испытывает боль: шкала гримас (фото)

Домашний любимец не может рассказать о своем самочувствии, поэтому какие-либо проблемы со здоровьем хозяин может заметить только по изменениям в поведении любимца или по характерным внешним признакам.

Если боль и страдания у собаки достаточно легко обнаружить, она может повизжать или быть подавленной, то с котами не все так просто. Довольно часто котики скрывают свою боль. Например, у пушистика будут болеть зубы, а он будет продолжать часто и много есть. Коты не издают никаких звуков, однако есть так называемая шкала гримас, по которой можно узнать, что со здоровьем домашнего питомца что-то не так. В зависимости от того, какая у кота гримаса и в каком положении он сидит, можно понять, какая интенсивность боли у животного.

Шкала гримас: как определить интенсивность боли у кошек

Как определить боль у кота по внешнему виду / Фото: Фото из открытых источников

Узнать, насколько сильна у животного боль, можно с помощью специального приложения Felinе GrimaceScale – это шкала выражения морды кошки. Такой инструмент поможет определить интенсивность боли, чтобы узнать нужно ли давать животному обезболивающие препараты.

Как определять интенсивность боли у кошек.

По общему виду морды:

Как определить боль у кота по внешнему виду / Фото: Фото из открытых источников

Изображение №1 – норма.

Изображение №2 – средний уровень боли.

Изображение №3 – выраженная боль.

По положению ушей:

Как определить боль у кота по внешнему виду / Фото: Фото из открытых источников

Уши направлены вперед – 0=боль отсутствует.

Уши слегка смотрят в стороны – 1=боль частично присутствует.

Уши в разные стороны – 2=боль заметно присутствует.

За нижней частью морды:

Как определить боль у кота по внешнему виду / Фото: Фото из открытых источников

Расслабленная – 0=боль отсутствует.

Легкое напряжение – 1=боль умеренная.

Напряжение – 2=боль заметно присутствует.

Общие показатели боли по выражению морды кошки:

Как определить боль у кота по внешнему виду / Фото: Фото из открытых источников

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