Как побороть тревожность: симптомы и способы, которые помогут справиться с этим ощущением

Беспокоиться о неожиданных проблемах – это нормально. Таким образом человек продумывает ситуации, просчитывает вероятность негативных результатов. Но если такая забота перерастает в постоянное сильное беспокойство, в тревожность, она мешает не только рационально анализировать ситуацию, но и жить. Постоянная тревожность мешает общению с людьми, в отношениях на работе, в учебе.

Симптомы тревожности

Первый шаг к тому, чтобы преодолеть тревожность, постоянную обеспокоенность — это распознать ее проявления.

Среди наиболее распространенных симптомов тревожности:

Постоянный страх или беспокойство о чем-то.

Раздражительность, тревожное ожидание плохого.

Учащенное сердцебиение, учащенное и частое дыхание, повышенное потоотделение.

Затруднения с концентрацией внимания, слабость и усталость.

Головокружение, туман в голове.

Проблемы со сном.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Существует разница между тревогой и тревожными расстройствами. Испытывать тревогу из-за нового – нормально, но когда это состояние становится постоянным и неконтролируемым, это может свидетельствовать о расстройстве.

Среди тревожных расстройств выделяют:

Внезапные и повторяющиеся приступы паники, эпизоды сильного страха и дискомфорта, характерные для панических расстройств.

Ощущение тревоги, которое развилось вследствие травматического события, переживания или опыта (часто встречается у военных и других представителей опасных профессий) – это посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Навязчивые мысли, заставляющие человека вести себя определенным необычным образом, например, испытывать потребность постоянно мыть руки, могут свидетельствовать о развитии обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

Хроническое состояние сильного беспокойства и напряжения, часто без объективных причин — генерализованное тревожное расстройство.

Тревожные расстройства могут проявляться в виде ипохондрии, социофобии, других фобий.

Тревожные расстройства чаще всего требуют вмешательства врача и медикаментозного лечения – антидепрессантов и успокоительных средств.

Для борьбы с тревожностью важно научить человека справляться с тревогой, когда она возникает. Природные методы, которые могут снизить тревожность, нацелены на изменение образа жизни и введение новых привычек.

Как снизить тревожность

Специалисты советуют различные техники для преодоления тревожности

Пытаться сформулировать эмоции, тревогу словами. Например: "Я чувствую злобу и беспокойство". Произносите это вслух, чтобы дистанцироваться от тревоги и посмотреть на эмоции со стороны.

Спросите себя: "Что самое худшее может случиться?", "Как бы я справился с этим?" и ответьте себе.

Спросите себя, действительно ли ваша ситуация так тяжела. Может, все не так катастрофично, и вы слишком драматизируете – переживания свойственны человеку.

Если вас что-то беспокоит, ошибка, нерешенная задача, напишите план действий из трех пунктов, как не допустить ее повторения в будущем и как решить задачу.

Простите себя за то, что не предусмотрели или не избежали проблемы. Вам и так тяжело, не стоит давить на себя чувством вины.

Представьте, что ситуация, с которой вы столкнулись, произошла давным-давно. Будете ли вы переживать так же сильно через полгода?

Запишите в блокноте три вещи, о которых вы беспокоились в прошлом, а тревоги оказались тщетными.

Повторяйте про себя тревожную мысль, пока не надоест.

Если вы всегда сосредотачиваетесь на негативе, попробуйте представить наиболее благоприятный выход из ситуации.

Отдохните от новостей и серфинга социальными сетями.

Примите ванну.

Устройте уборку, порядок дома или на рабочем месте поможет навести порядок и в голове.

Попросите кого-нибудь рассказать вам о том, из-за чего они нервничали в прошлом, выслушайте чужие проблемы.

Позвольте себе заняться чем-нибудь, что доставляет удовольствие.

Прогуляйтесь – проветрить голову никогда не помешает.

Регулярно практикуйте дыхание диафрагмой. Для этого нужно уединиться, удобно сесть, расслабить плечи. Положить одну руку на грудь, вторую – на живот. Медленно вдохнуть через нос, при этом грудь должна оставаться неподвижной, а живот – расширяться. Задержите дыхание на пару секунд. Легко нажмите на живот и выдохните воздух. Повторяйте так несколько раз.

Не позволяйте тревоге мешать вам жить. Занимайтесь физическими упражнениями, ограничьте употребление алкоголя, кофеина, полноценно питайтесь и отдыхайте.

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