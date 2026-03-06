Как почистить духовку от жира, как помыть ее внутри

Как почистить духовку

Очистка духового шкафа традиционно считается делом, требующим использования агрессивной бытовой химии и значительных физических усилий. Однако этого можно избежать, если использовать обычный нашатырный спирт (раствор аммиака).

А все потому, что аммиачные испарения превращают жесткий нагар в мягкую субстанцию, которую легко удалить обычной губкой. Аммиак является сильным щелочным агентом, эффективно эмульгирующим жиры. В отличие от абразивных средств он не царапает эмаль духовки, а действует на химическом уровне.

Как почистить духовку от жира

Перед началом важно убедиться, что духовка полностью остыла, а также извлечь все внутренние элементы — решетки, противень и съемные держатели. Их можно замочить отдельно в ванночке с мыльным раствором или тем же аммиаком для лучшего результата.

Обильно смочите мягкую губку в нашатырном спирте и промокните загрязненные участки стенок, дна и потолки духовки. Тереть поверхности на этом этапе нет смысла.

Плотно закройте дверцу духовки на 8–10 часов (лучше оставить на ночь). В закрытом пространстве концентрация паров аммиака достигнет максимума, что позволит средству проникнуть глубоко в структуру запеченной брони грязи.

Утром обязательно обеспечьте интенсивное проветривание кухни, открыв окна. Откройте духовку и протрите стенки тряпкой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством моющего средства. Нагар, размякший под действием химической реакции, снимется без труда.

Важные замечания и меры безопасности

Работая с аммиаком, следует помнить о его резком запахе и летучести. Поэтому соблюдайте следующие правила безопасности:

Используйте резиновые перчатки и по возможности защитную маску, чтобы не вдыхать концентрированные пары во время нанесения.

Если у вас газовая плита, перед использованием нашатырного спирта обязательно убедитесь, что подача газа перекрыта, а индикаторное пламя (гнет), если оно есть, погашено. Аммиак в высоких концентрациях может быть огнеопасен.

Этот метод идеально подходит для эмалированных поверхностей, однако с осторожностью используйте его на алюминиевых деталях без покрытия, поскольку длительный контакт со щелочью может вызвать потемнение металла.