Как почистить фильтр в стиральной машине: она сразу станет работать лучше

Стиральная машина / © Фото из открытых источников

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Возможно, вы заметили, что стиральная машина начала хуже отжимать вещи, или вообще отказывается работать? В таком случае обязательно нужно почистить расположенный внутри фильтр.

Вы будете удивлены, насколько грязным может оказаться фильтр вашей стиральной машины, сообщает Чистота. Он забивается и грязью, и пылью, и волосами. Так что чистка несколько раз в сезон — обязательна.

Как чистить фильтр

Прежде всего, нужно запомнить, в каких случаях нужно чистить фильтр стиральной машины. Кроме того, что это нужно регулярно делать три месяца, также нужно обратить внимание на следующие ситуации:

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прибор издает удивительные звуки во время работы;

не включается функция отжима;

из машинки неприятно пахнет;

устройство работает с задержками.

В стиральной машинке обычно забиваются два фильтра — дренажный и входной. Часто сливной или дренажный фильтр расположен в правом нижнем углу машинки: это та самая незаметная квадратная часть, в которой находится сеточка. Очень часто она забивается волосами и другим мусором, попадающим в прибор во время стирки.

Впрочем, в зависимости от марки, фильтр может размещаться в разных местах. В случае с горизонтальными стиральными машинками, фильтр может укрываться в другом месте.

А вот входной фильтр следует искать в задней части стиральной машины. Он также может забиваться, и поэтому вода не будет поступать в прибор. Чистка входного фильтра — это задача непростая: нужно вытащить шланг, очистить его.

Если вы заметили, что машинка без проблем стирает, даже не издает звуков или не выделяет неприятного запаха, но после стирки вода не отходит — это также может быть признаком того, что забился фильтр.

Пошаговый процесс очистки фильтра:

выключите стиральную машину и извлеките из нее все вещи;

подложите тряпку под устройство, чтобы вода не потекла на пол;

найдите фильтр и выкрутите его против часовой стрелки;

промойте насос под водой и высушите его;

протрите тряпкой места у фильтра, и внутри тоже;

поместите сетку назад.

Звучит очень просто, но часто у людей возникает проблема с тем, чтобы выкрутить фильтр. В таком случае нужно сильно потянуть его на себя, а затем немного покрутить влево, а затем снова вправо. Когда чистка не производилась достаточно долго — это абсолютно нормально, фильтр может стать менее подвижным. Но если вытащить фильтр не получилось, обратитесь к мастерам.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, как очистить стиральную машину с верхней загрузкой.