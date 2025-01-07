Как почистить гранат за 60 секунд: чтобы семена остались целыми, а кухня — чистой

Гранат – популярный фрукт, который часто покупают зимой для улучшения иммунитета. Однако не все знают, как его правильно чистить.

Чтобы избежать рассыпания зерен и сохранить кожуру невредимой, важно правильно чистить гранат.

Как очистить гранат за шесть простых шагов

Замочите разрезанный плод в воде. Наполните большую миску теплой водой и окуните в нее части изрезанного граната. Если миска большая, очищайте несколько таких частей за раз. Теплая вода поможет размягчить белоснежную сердцевину, облегчая процесс. Вскройте части плода. Нажмите на края каждого кусочка, чтобы раскрыть его и высвободить зерна. Выберите зерна ложкой. Переверните кусок граната над лоханкой с водой и постучите по ней тыльной стороной ложки. Продолжайте, пока большинство зерен не представится. Достаньте остальное вручную. Поверните часть плода и удалите оставшиеся зерна руками. Уберите белую сердцевину. Используя шумовку или сито, удалите плавающие кусочки белой сердцевины. Зерна останутся на дне миски. Слейте воду. Осторожно слейте воду через дуршлаг.

Готовые зерна можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней или замораживать на 3 месяца.

Очистка граната в воде – это очень удобный метод. Он помогает избежать разбрызгивания сока и быстро отделить зерна от кожуры и перегородок. Кроме того, вода позволяет легко избавиться от горьких белых частей, остающихся после раскрытия плода.

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