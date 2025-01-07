Как почистить гранат за 60 секунд: чтобы семена остались целыми, а кухня — чистой

Гранат – популярный фрукт, который часто покупают зимой для улучшения иммунитета. Однако не все знают, как его правильно чистить.
Чтобы избежать рассыпания зерен и сохранить кожуру невредимой, важно правильно чистить гранат.
Как очистить гранат за шесть простых шагов
- Замочите разрезанный плод в воде. Наполните большую миску теплой водой и окуните в нее части изрезанного граната. Если миска большая, очищайте несколько таких частей за раз. Теплая вода поможет размягчить белоснежную сердцевину, облегчая процесс.
- Вскройте части плода. Нажмите на края каждого кусочка, чтобы раскрыть его и высвободить зерна.
- Выберите зерна ложкой. Переверните кусок граната над лоханкой с водой и постучите по ней тыльной стороной ложки. Продолжайте, пока большинство зерен не представится.
- Достаньте остальное вручную. Поверните часть плода и удалите оставшиеся зерна руками.
- Уберите белую сердцевину. Используя шумовку или сито, удалите плавающие кусочки белой сердцевины. Зерна останутся на дне миски.
- Слейте воду. Осторожно слейте воду через дуршлаг.
Готовые зерна можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней или замораживать на 3 месяца.
Очистка граната в воде – это очень удобный метод. Он помогает избежать разбрызгивания сока и быстро отделить зерна от кожуры и перегородок. Кроме того, вода позволяет легко избавиться от горьких белых частей, остающихся после раскрытия плода.
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