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Как почистить ковер от пыли: распылите один домашний раствор — и забудете про щетки и пылесос
Часто химические средства для чистки ковров содержат агрессивные вещества, которые могут быть вредными для человека и домашних животных. Но существует немало экологичных альтернатив, которые вы можете приготовить самостоятельно.
Домашние средства для чистки ковров имеют немало преимуществ:
они экономны – как правило, ингредиенты для их приготовления недороги и доступны, часто уже есть в каждом доме;
они экологичны — такие средства не вредят окружающей среде и не содержат химических веществ, которые могут испортить здоровье;
они безопасны для людей и домашних животных, не вызывают раздражений или аллергических реакций;
они эффективны – если правильно подобрать ингредиенты, то такое домашнее средство быстро справится с разными видами загрязнений.
Чтобы приготовить простое и недорогое средство для чистки ковров от пыли в домашних условиях, вам понадобятся следующие ингредиенты:
теплая вода 2 стакана;
белый уксус 1/4 стакана;
жидкое кастильное мыло 1 ст. ложка;
пищевая сода 1 ст. ложка;
любое эфирное масло (по желанию) 10 капель.
Смешайте все ингредиенты в глубокой емкости до однородности. Раствор следует перелить в пульверизатор для удобства нанесения. Перед использованием рекомендуем протестировать на небольшом участке ковра, чтобы убедиться, что он не испортит его поверхность.
Теперь равномерно распылите средство на ковер, возьмите губку или щетку и тщательно, но легко протрите всю поверхность. Оставьте на 10-15 минут, чтобы все компоненты возымели действие. После этого можете пропылесосить ковер, чтобы удалить остатки грязи и пыли.
Если на ковре имеются стойкие загрязнения, которые не поддаются чистке, можете повторить весь процесс, но дополнительно увеличивая концентрацию пищевой соды и белого уксуса. Вы можете заменить эфирное масло лимонным соком. Средство может храниться в закрытом контейнере в темном и прохладном месте.
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