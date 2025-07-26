Чем почистить ковер в домашних условиях / © Unsplash

Реклама

Домашние средства для чистки ковров имеют немало преимуществ:

они экономны – как правило, ингредиенты для их приготовления недороги и доступны, часто уже есть в каждом доме;

они экологичны — такие средства не вредят окружающей среде и не содержат химических веществ, которые могут испортить здоровье;

они безопасны для людей и домашних животных, не вызывают раздражений или аллергических реакций;

они эффективны – если правильно подобрать ингредиенты, то такое домашнее средство быстро справится с разными видами загрязнений.

Чтобы приготовить простое и недорогое средство для чистки ковров от пыли в домашних условиях, вам понадобятся следующие ингредиенты:

теплая вода 2 стакана;

белый уксус 1/4 стакана;

жидкое кастильное мыло 1 ст. ложка;

пищевая сода 1 ст. ложка;

любое эфирное масло (по желанию) 10 капель.

Смешайте все ингредиенты в глубокой емкости до однородности. Раствор следует перелить в пульверизатор для удобства нанесения. Перед использованием рекомендуем протестировать на небольшом участке ковра, чтобы убедиться, что он не испортит его поверхность.

Реклама

Теперь равномерно распылите средство на ковер, возьмите губку или щетку и тщательно, но легко протрите всю поверхность. Оставьте на 10-15 минут, чтобы все компоненты возымели действие. После этого можете пропылесосить ковер, чтобы удалить остатки грязи и пыли.

Если на ковре имеются стойкие загрязнения, которые не поддаются чистке, можете повторить весь процесс, но дополнительно увеличивая концентрацию пищевой соды и белого уксуса. Вы можете заменить эфирное масло лимонным соком. Средство может храниться в закрытом контейнере в темном и прохладном месте.

Читайте также: