ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
108k
Время на прочтение
2 мин

Как почистить ковер от пыли: распылите один домашний раствор — и забудете про щетки и пылесос

Часто химические средства для чистки ковров содержат агрессивные вещества, которые могут быть вредными для человека и домашних животных. Но существует немало экологичных альтернатив, которые вы можете приготовить самостоятельно.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем почистить ковер в домашних условиях

Чем почистить ковер в домашних условиях / © Unsplash

Домашние средства для чистки ковров имеют немало преимуществ:

  • они экономны – как правило, ингредиенты для их приготовления недороги и доступны, часто уже есть в каждом доме;

  • они экологичны — такие средства не вредят окружающей среде и не содержат химических веществ, которые могут испортить здоровье;

  • они безопасны для людей и домашних животных, не вызывают раздражений или аллергических реакций;

  • они эффективны – если правильно подобрать ингредиенты, то такое домашнее средство быстро справится с разными видами загрязнений.

Чтобы приготовить простое и недорогое средство для чистки ковров от пыли в домашних условиях, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • теплая вода 2 стакана;

  • белый уксус 1/4 стакана;

  • жидкое кастильное мыло 1 ст. ложка;

  • пищевая сода 1 ст. ложка;

  • любое эфирное масло (по желанию) 10 капель.

Смешайте все ингредиенты в глубокой емкости до однородности. Раствор следует перелить в пульверизатор для удобства нанесения. Перед использованием рекомендуем протестировать на небольшом участке ковра, чтобы убедиться, что он не испортит его поверхность.

Теперь равномерно распылите средство на ковер, возьмите губку или щетку и тщательно, но легко протрите всю поверхность. Оставьте на 10-15 минут, чтобы все компоненты возымели действие. После этого можете пропылесосить ковер, чтобы удалить остатки грязи и пыли.

Если на ковре имеются стойкие загрязнения, которые не поддаются чистке, можете повторить весь процесс, но дополнительно увеличивая концентрацию пищевой соды и белого уксуса. Вы можете заменить эфирное масло лимонным соком. Средство может храниться в закрытом контейнере в темном и прохладном месте.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
108k
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie