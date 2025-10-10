Как почистить куртку, пуховик от блеска и грязи на воротнике и рукавах: полезный лайфхак

Как почистить куртку

С наступлением прохлады многие сталкиваются со стандартной проблемой: засаленные воротники, манжеты и рукава на любимых куртках или пуховиках. Обычная стирка часто не способна полностью удалить эти стойкие следы грязи и кожного жира, оставляя неприятные разводы.

К счастью, существует проверенный лайфхак, позволяющий справиться с локальными загрязнениями перед основной стиркой, возвращая вещам свежесть, словно они только что из магазина.

Раствор для чистки куртки

Для этого приготовьте такой раствор.

Смешайте две столовых ложки нашатырного спирта (аммиака).

Добавьте две столовые ложки моющего средства (геля).

Если вы волнуетесь за ткань, рекомендуется более разбавленный раствор, например, по 1 чайной ложке этих компонентов на 100 мл воды, если вы волнуетесь за ткань.

Нашатырный спирт эффективно растворяет жир, а моющее средство помогает связать грязь и предотвратить образование разводов.

Как применить раствор

В раствор обмакните мягкую сторону губки или чистую салфетку.

Аккуратно нанесите смесь на самые загрязненные места: воротник, манжеты, карманы и лосные части рукавов.

Легкими движениями потрите загрязнение. Важно не допустить сильного намокания наполнителя.

Оставьте средство на несколько минут (5–15), чтобы оно подействовало, после чего, не смывая, переходите к стирке.

Стирка и сушка куртки

После предварительной обработки переходят к основной стирке.

Перед загрузкой куртки обязательно изучите этикетку относительно разрешенной температуры (обычно 30–40 °C) и режима («Нежная стирка»).

Используйте жидкое средство или капсулу (специальный гель для пуховиков будет идеальным выбором). Избегайте кондиционера, поскольку он может оставлять следы и ухудшать свойства пуха.

Чтобы наполнитель (пух или синтепон) не сбился в ком, положите в барабан 3–4 специальные шарики для стирки или, как советуют некоторые эксперты, силиконовый коврик или теннисные мячи.

После завершения цикла стирки (и дополнительного полоскания) добавьте в барабан большое сухое махровое полотенце.

Запустите дополнительный цикл отжима (на минимальных оборотах, чтобы не повредить изделие). Полотенце впитывает значительную часть излишней влаги из наполнителя, что значительно ускоряет сушку и снижает риск образования мокрых пятен и разводов.

Сушить куртку нужно в хорошо проветриваемом месте, горизонтально на сушке или на плечиках.

Избегайте сушки на батарее, обогревателях или под прямыми солнечными лучами.

Для равномерного распределения пуха куртку следует периодически встряхивать и разминать наполнитель руками, пока она сохнет.

Если состояние куртки такое, что требует глубокой чистки или вы не уверены в материале, всегда лучше доверить вещь профессионалам.