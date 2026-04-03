Как почистить молодой картофель за считанные минуты — самый быстрый способ

Молодой картофель является одним из самых желанных блюд сезона. Он нравится многим. Но далеко не все любят чистить овощ.

Вера Хмельницкая
Картофель / © Pixabay

В магазинах начинает появляться молодой картофель. Молодой картофель можно готовить в кожуре, ведь она очень тонкая. Но если вам по рецепту нужен чистый картофель, то быстро избавиться от кожуры можно простым способом.

Как быстро почистить молодой картофель

Для этого способа понадобится обычная поваренная соль, но важно, чтобы она была большого помола.

Поместите картофель в кастрюлю с крышкой, можно использовать плотный пакет, добавьте несколько щедрых ложек крупной соли. Закройте емкость и несколько минут активно встряхивайте. Если выбран пакет, завяжите его и перетрите картофель руками внутри.

Остается только промыть очищенный картофель под водой и он готов к дальнейшему приготовлению.

Раньше мы писали о том, как приготовить вкуснейший печеный картофель. Больше об этом читайте в новости.

Следующая публикация

