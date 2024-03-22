Как почистить ноутбук от грязи и пыли: полезные советы

Есть несколько признаков, свидетельствующих о том, что ноутбук следует почистить.

У пользователей ноубука рано или поздно возникает вопрос – как правильно почистить электронное устройство от пыли. Именно эта на первый взгляд незначительная проблема может привести даже к поломке ноутбука. Впрочем, это можно вовремя предотвратить.

Как почистить ноутбук от пыли и как понять, что его время сдать в ремонт – рассказываем дальше.

Как почистить ноутбук от пыли: советы

Пыль внутри ноутбука снижает его ресурс. Среди вероятных последствий — сбои в работе охлаждения, несанкционированные отключения техники, отсоединение радиатора от процессора, возгорание микросхем. Если делать регулярные чистки – то можно избежать серьезной поломки.

Кроме того, для ноутбуков пыль гораздо опаснее враг, чем для стационарных ПК. Все из-за небольшого размера гаджета.

Чтобы правильно и качественно очистить ноутбук нужен следующий чистящий набор:

микрофибровая тряпка;

ватные палочки;

зубочистка;

чистящее средство;

пена для чистки поверхностей электронных приборов

кисточка с жестким ворсом;

антистатические перчатки.

Однако при очищении ноутука важно соблюдать определенную последовательность действий. В противном случае можно повредить определенные элементы устройства или же делать одну и ту же работу дважды.

Последовательность действий:

1. Поверхностную пыль с экрана следует убрать тканью из микрофирбы, предварительно увлажнив ее соответствующим спреем.

2. Устройство следует перевернуть и слегка встряхнуть, чтобы пыль и грязь из-под клавиш упали вниз.

3. Далее следует увлажнить мягкую часть ватной палочки спреем для чистки клавиш или экрана и протереть пространство между кнопочками.

4. При необходимости куски грязи можно вытащить зубочисткой.

5. Также сдувайте мусор с вентиляционных входов. Для этого наклоните банку со сжатым внутрь так, чтобы оно продувало порт и вентиляционное отверстие. Важное замечание : не направляйте воздух непосредственно в порт или вентиляционное отверстие. Это направит мусор внутрь устройства, где может повредить его детали.

6. И наконец – тряпкой с пеной деликатно протрите корпус ноутбука.

Как часто нужно чистить ноутбук от пыли

Это зависит от интенсивности его использования. Например, если ноутбук работает ежедневно более 5 часов, то пыль нужно устранять раз в три месяца. Устройство требует регулярной чистки для нормального функционирования.

Как правильно почистить ноутбук

Минимальная частота с которой следует устранять пыль из кулера составляет полгода, тогда как внешняя очистка требуется каждую неделю.

Как понять, что ноутбук нуждается в очищении:

Пыль и шерсть на поверхности ноутбука. Мусор оседает на решетке радиатора системы охлаждения и постепенно усложняют циркуляцию воздуха внутри корпуса. Все это приводит к перегреванию и, как следствие, подтормаживанию, зависанию ноутбука. Более того, высокие температуры влияют на скорость износа электронных компонентов, что повышает риск поломки устройства. О признаках свидетельствует:

перегревание . Если вы стали замечать, что нижняя крышка или клавиатура ноутбука нагреваются сильнее обычного. Такие программы, как HWINFO (бесплатная) или Aida 64 (бесплатная trial-версия), могут отслеживать температуру в режиме реального времени и сформировать отчет о температуре за заданный период.

. Если вы стали замечать, что нижняя крышка или клавиатура ноутбука нагреваются сильнее обычного. Такие программы, как HWINFO (бесплатная) или Aida 64 (бесплатная trial-версия), могут отслеживать температуру в режиме реального времени и сформировать отчет о температуре за заданный период. нехаректерный звук работы СО. Если кулеры работают громче обычного, есть чуть слышные скрипы, свист или хруст – возможно стоит взяться за чистку вне очереди. Не слышите звук кулера. Это может свидетельствовать о том, что устройство вышло из строя.

Как понять, что ноутбук скоро "сломается"

Несмотря на то, что любое устройство ограничено сроком приданости, не следует допускать, чтобы оно вышло из строя гораздо раньше. Для этого можно своевременно провести профилактику и избежать неприятных сюрпризов.

Признаки, свидетельствующие о неисправности ноутбука:

жесткий диск начал медленнее функционировать или "скрежетать" во время работы

шум охлаждающего регулятора гораздо громче

ноутбук перезагружается самостоятельно

включение и выключение сопровождается странными звуками.

исчезновение цветов на экране или зернистость

снижение производительности ноутбука

проблемы с Интернетом.

Кроме того, о проблемах с ноутбуком может свидетельствовать снижение производительности или механический износ магнитной поверхности жесткого диска. Однако те же проблемы могут вызвать вирусы, а также очень большое количество работающих в фоне программ.

Эти признаки могут свидетельствовать о том, что устройство скоро выйдет из строя. В таком случае – не откладывайте надолго поход в сервисный центр.

Кроме того, читайте в материале ТСН.ua, чем протирать телефон или другой гаджет.

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