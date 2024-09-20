Как почистить один килограмм грецких орехов за минуту: бабушкин метод, который никогда не подводит

Очистка грецких орехов – это не самый приятный процесс. Он достаточно тяжел и занимает много времени. Мы решили напомнить вам об эффективном бабушкином методе, который поможет справиться с 1 кг орехов всего лишь за минуту.

О методе рассказала на своем YouTube-канале блогерша Катя Онча. Он помогает не только справиться с крепкой скорлупой в считанные минуты, но и делает так, чтобы ядра оставались целыми и невредимыми.

Этот способ довольно простой, но очень эффективный. Девушка переняла его от своей бабушки, которая всегда чистила грецкие орехи только так. Процесс имеет несколько этапов, но все они совсем не сложны.

Сначала грецкие орехи нужно подготовить к кипячению. Они должны быть без грязи и зелёной кожуры. После этого возьмите достаточно глубокую кастрюльку, налейте в нее воды до краев и доведите до кипения. Затем добавьте в воду орехи и кипятите их не менее пяти минут.

Важно во время кипячения перемешивать орехи. Так они постепенно прогреются со всех сторон. По истечении пяти минут грецкие орехи уже будут готовы к очищению.

Здесь очень важно еще и правильно ударить молотком по скорлупе, чтобы ядро осталось целым. Ударять инструментом нужно по той части, где две половинки скорлупы соединяются между собой. Бейте не слишком сильно, после кипячения орехи все равно хорошо разобьются.

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