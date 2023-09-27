Как почистить пальто и избавиться от устаревших пятен без стирки и химчистки

Осенью очень хочется закутаться в теплое и уютное пальто. Но на нем могут быть пятна или его просто нужно освежить. А в химчистку некогда нести, да и стирать нельзя, что указано на этикетке производителем. Как же быть в этом случае? Есть несколько простых и очень действенных средств, с помощью которых можно почистить пальто без химчистки и стирки, не повредив ткань.

Как почистить пальто в домашних условиях

Чтобы почистить пальто дома, сначала повесьте его на вешалку. Для очистки нужно взять сухую щетку с мягкими щетинками или с липким валиком. Очень осторожно следует пройтись по изделию, строго сверху вниз. Таким образом вы сможете убрать все ворсинки и пыль, осевшую на вещь, когда она висела в шкафу. Если в доме не нашлось щетки, пальто можно почистить с помощью пылесоса. Нужно включить прибор на среднюю мощность и пройтись поверх одежды чистой насадкой, предназначенной для чистки мебели.

Как избавиться от устаревших пятен на пальто

Пятновыводитель. Нужно небольшое количество средства растворить в теплой воде. Затем смочите щетку в растворе и почистите запятнанные места. Особенно тщательно нужно обработать воротник, рукава и карманы. Если грязь очень въелась, следует оставить средство на 5-7 минут. Затем следует повторить процедуру, но уже с чистой водой, чтобы отмыть раствор. Таким средством можно чистить шерстяное, кашемировое, драповое и твидовое пальто.

Нужно небольшое количество средства растворить в теплой воде. Затем смочите щетку в растворе и почистите запятнанные места. Особенно тщательно нужно обработать воротник, рукава и карманы. Если грязь очень въелась, следует оставить средство на 5-7 минут. Затем следует повторить процедуру, но уже с чистой водой, чтобы отмыть раствор. Таким средством можно чистить шерстяное, кашемировое, драповое и твидовое пальто. Мыло и нашатырный спирт. Для приготовления раствора следует взять по 1 столовой ложке жидкого мыла и нашатырного спирта, растворить ингредиенты в 100 г теплой воды. Смесь для чистки необходимо нанести только на загрязненное место пальто. Оставляем обработанное пятно на 10-15 минут, а затем удаляем остатки влажной чистой тканью.

Как избавиться от пятен на кашемировом пальто

Тальк. Справиться с жирными пятнами на кашемире поможет тальк. Его нужно насыпать на пятно и бросить на 2 часа, потом остатки талька убрать щеткой.

Справиться с жирными пятнами на кашемире поможет тальк. Его нужно насыпать на пятно и бросить на 2 часа, потом остатки талька убрать щеткой. Глицерин и нашатырный спирт. Такой раствор поможет справиться с пятнами кофе, чая, соков и фруктов. Для приготовления средства следует смешать в равных частях глицерин и нашатырный спирт. Этой смесью тщательно обрабатываем пятно, а затем протираем влажной чистой тканью. Если нет глицерина, можно воспользоваться уксусом.

Такой раствор поможет справиться с пятнами кофе, чая, соков и фруктов. Для приготовления средства следует смешать в равных частях глицерин и нашатырный спирт. Этой смесью тщательно обрабатываем пятно, а затем протираем влажной чистой тканью. Если нет глицерина, можно воспользоваться уксусом. Соль и аммиак. Если на пальто есть засаленные пятна и потертые места, их можно отчистить с помощью соли и аммиака в пропорции 1:4. Необходимо растворить соль и аммиак в небольшом количестве воды и обработать загрязненные места. Необходимо подождать, пока жидкость высохнет, вытирать ничего не следует. Для наилучшего результата процедуру можно повторить.

Если на пальто есть засаленные пятна и потертые места, их можно отчистить с помощью соли и аммиака в пропорции 1:4. Необходимо растворить соль и аммиак в небольшом количестве воды и обработать загрязненные места. Необходимо подождать, пока жидкость высохнет, вытирать ничего не следует. Для наилучшего результата процедуру можно повторить. Черный чай. Эта чистка подходит только для черного пальто. Чтобы почистить пальто, нужно сделать крепкую заварку из натурального черного чая без примесей или ароматизаторов. Затем смоченным в заварке ватным диском протираем все загрязненные места.

Эта чистка подходит только для черного пальто. Чтобы почистить пальто, нужно сделать крепкую заварку из натурального черного чая без примесей или ароматизаторов. Затем смоченным в заварке ватным диском протираем все загрязненные места. Хлеб. Хлебная мякоть пригодится, чтобы убрать пятна из черного или темного пальто. Нужно взять кусок ржаного хлеба, снять с него корочку и сформировать из мякоти шарик. Этим шариком необходимо потереть все пятна, которые есть на одежде. Мякоть впитает всю грязь и пыль, а крошки из одежды можно просто встряхнуть.

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