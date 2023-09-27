Как почистить пальто и избавиться от устаревших пятен без стирки и химчистки

Как почистить пальто из разных тканей в домашних условиях и избавиться от устаревших пятен.
Осенью очень хочется закутаться в теплое и уютное пальто. Но на нем могут быть пятна или его просто нужно освежить. А в химчистку некогда нести, да и стирать нельзя, что указано на этикетке производителем. Как же быть в этом случае? Есть несколько простых и очень действенных средств, с помощью которых можно почистить пальто без химчистки и стирки, не повредив ткань.
Как почистить пальто в домашних условиях
Чтобы почистить пальто дома, сначала повесьте его на вешалку. Для очистки нужно взять сухую щетку с мягкими щетинками или с липким валиком. Очень осторожно следует пройтись по изделию, строго сверху вниз. Таким образом вы сможете убрать все ворсинки и пыль, осевшую на вещь, когда она висела в шкафу. Если в доме не нашлось щетки, пальто можно почистить с помощью пылесоса. Нужно включить прибор на среднюю мощность и пройтись поверх одежды чистой насадкой, предназначенной для чистки мебели.
Как избавиться от устаревших пятен на пальто
- Пятновыводитель. Нужно небольшое количество средства растворить в теплой воде. Затем смочите щетку в растворе и почистите запятнанные места. Особенно тщательно нужно обработать воротник, рукава и карманы. Если грязь очень въелась, следует оставить средство на 5-7 минут. Затем следует повторить процедуру, но уже с чистой водой, чтобы отмыть раствор. Таким средством можно чистить шерстяное, кашемировое, драповое и твидовое пальто.
- Мыло и нашатырный спирт. Для приготовления раствора следует взять по 1 столовой ложке жидкого мыла и нашатырного спирта, растворить ингредиенты в 100 г теплой воды. Смесь для чистки необходимо нанести только на загрязненное место пальто. Оставляем обработанное пятно на 10-15 минут, а затем удаляем остатки влажной чистой тканью.
Как избавиться от пятен на кашемировом пальто
- Тальк. Справиться с жирными пятнами на кашемире поможет тальк. Его нужно насыпать на пятно и бросить на 2 часа, потом остатки талька убрать щеткой.
- Глицерин и нашатырный спирт. Такой раствор поможет справиться с пятнами кофе, чая, соков и фруктов. Для приготовления средства следует смешать в равных частях глицерин и нашатырный спирт. Этой смесью тщательно обрабатываем пятно, а затем протираем влажной чистой тканью. Если нет глицерина, можно воспользоваться уксусом.
- Соль и аммиак. Если на пальто есть засаленные пятна и потертые места, их можно отчистить с помощью соли и аммиака в пропорции 1:4. Необходимо растворить соль и аммиак в небольшом количестве воды и обработать загрязненные места. Необходимо подождать, пока жидкость высохнет, вытирать ничего не следует. Для наилучшего результата процедуру можно повторить.
- Черный чай. Эта чистка подходит только для черного пальто. Чтобы почистить пальто, нужно сделать крепкую заварку из натурального черного чая без примесей или ароматизаторов. Затем смоченным в заварке ватным диском протираем все загрязненные места.
- Хлеб. Хлебная мякоть пригодится, чтобы убрать пятна из черного или темного пальто. Нужно взять кусок ржаного хлеба, снять с него корочку и сформировать из мякоти шарик. Этим шариком необходимо потереть все пятна, которые есть на одежде. Мякоть впитает всю грязь и пыль, а крошки из одежды можно просто встряхнуть.
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