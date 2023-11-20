Как почистить посуду, сковороду от застарелого жира: это не уксус, и не сода, метод "два стакана"

После многоразовых приготовлений еды на кастрюлях, особенно на сковородках остается жир, который затем въедается в поверхность. Со временем появляется нагар, который каменеет. Некоторые хозяйки не в состоянии отмыть посуду, решают ее выбрасывать.

Не торопитесь это делать, попробуйте очистить посуду, сковороду от устаревшего жира и нагара методом "двух стаканов".

Для этого требуются два ингредиента. Нет это не уксус, и не сода, и даже не клей. Нужен обычный стакан картофельного крахмала, который продается во всех магазинах и стакан натертого хозяйственного мыла. Хозяйственное мыло можно заменить дегтярным, эффект будет еще лучше.

Высыпаем по стакану крахмала и хозяйственного или дегтярного мыла в кастрюлю емкостью более 5 литров.

Наливаем в кастрюлю 5 литров воды и опускаем туда посуду с давним устаревшим жиром, или ту же сковородку с нагаром.

Ставим кастрюлю на огонь и после закипания на медленном огне варим час. Вода станет черной.

После этого когда вода остынет, но останется теплой, возьмите металлическую губку и почистите сковородку.

Важно – работать надо очень быстро, как только сковорода остынет уже бесполезно ее чистить, нагар тут же каменеет.

Само по себе нагар не отпадет, губкой нужно будет поработать, но и скрести ножом тоже не придется.

Если сковорода остыла и полностью ее не удалось очистить, можно снова поставить ее вариться в крахмале и мыле и отчистить остатки жира и накипи.

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