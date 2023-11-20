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Как почистить посуду, сковороду от застарелого жира: это не уксус, и не сода, метод "два стакана"

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
360
Время на прочтение
2 мин
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Как почистить посуду, сковороду от застарелого жира: это не уксус, и не сода, метод "два стакана"

Как почистить от устаревшего жира посуду, сковороду

Проверенный способ "два стакана" поможет почистить очень грязную посуду

После многоразовых приготовлений еды на кастрюлях, особенно на сковородках остается жир, который затем въедается в поверхность. Со временем появляется нагар, который каменеет. Некоторые хозяйки не в состоянии отмыть посуду, решают ее выбрасывать.

Не торопитесь это делать, попробуйте очистить посуду, сковороду от устаревшего жира и нагара методом "двух стаканов".

  • Для этого требуются два ингредиента. Нет это не уксус, и не сода, и даже не клей. Нужен обычный стакан картофельного крахмала, который продается во всех магазинах и стакан натертого хозяйственного мыла. Хозяйственное мыло можно заменить дегтярным, эффект будет еще лучше.
  • Высыпаем по стакану крахмала и хозяйственного или дегтярного мыла в кастрюлю емкостью более 5 литров.
  • Наливаем в кастрюлю 5 литров воды и опускаем туда посуду с давним устаревшим жиром, или ту же сковородку с нагаром.
  • Ставим кастрюлю на огонь и после закипания на медленном огне варим час. Вода станет черной.
  • После этого когда вода остынет, но останется теплой, возьмите металлическую губку и почистите сковородку.
  • Важно – работать надо очень быстро, как только сковорода остынет уже бесполезно ее чистить, нагар тут же каменеет.
  • Само по себе нагар не отпадет, губкой нужно будет поработать, но и скрести ножом тоже не придется.
  • Если сковорода остыла и полностью ее не удалось очистить, можно снова поставить ее вариться в крахмале и мыле и отчистить остатки жира и накипи.

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Дата публикации
Просмотры
360
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