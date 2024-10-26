Как почистить пуховик, если его нельзя стирать: понадобится два средства — из аптечки и косметички

Если вы вдруг заметили на своем пуховике масляные пятна, но нет возможности его постирать, попробуйте очистить изделие в домашних условиях с помощью простого средства.

Большинство опасается самостоятельно стирать пуховик, потому что даже малейшие ошибки, допущенные во время этой процедуры, могут сбить пух (что не только ухудшает внешний вид изделия, но и "убивает" его основную функцию, заключающуюся в сохранении тепла) и оставить на материале неприятные. разводы. А отдавать пуховик в химчистку всякий раз, когда на нем появляются пятна, процедура не из дешевых.

Чтобы не испытывать проблем, запомните один простой способ, который поможет очистить пуховик без стирки в домашних условиях. Даже изделия из темной материи останутся яркими, на них не будет разводов или пятен.

Оказывается, вам не нужно покупать никаких моющих средств. А понадобятся всего два продукта: один из косметички, а другой из домашней аптечки. Речь идет о мицеллярной воде и нашатырном спирте.

Мицеллярную воду следует смешать с несколькими каплями нашатырного спирта в глубокой емкости. Затем смочите в растворе ватный диск и протрите им все участки на пуховике, где появились жирные пятна. Остатки можно убрать сухой салфеткой.

Интересно, что этот трюк будет работать даже без нашатырного спирта, но протирать придется подольше.

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