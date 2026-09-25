Как почистить радиаторы за считанные минуты: простой трюк с мусорным пакетом

Радиатор отопления / иллюстративное фото / © pixabay.com

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Чтобы правильно подготовить радиаторы в вашем доме к новому отопительному сезону, обычно недостаточно лишь стандартного осмотра и удаления воздушных пробок, ведь они требуют ещё и тщательной очистки. Облегчить этот процесс поможет один доступный и простой способ с использованием обычных мусорных пакетов.

Об этом пишет польское издание Kobieta.interia.

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Как подготовить радиатор к новому отопительному сезону

Подготовка радиатора к отопительному сезону предполагает обязательный слив воды и очистку, для чего понадобятся ключ или отвертка, ёмкость и тряпка.

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Сначала полностью отключите отопление, дайте радиатору остыть и перекройте подачу воды. Затем поставьте миску под сливной клапан, медленно поверните его против часовой стрелки до появления характерного шипения воздуха. Как только пойдет равномерная струя воды без пузырьков, плотно закрутите клапан обратно, а в частных домах дополнительно проверьте уровень давления на котле.

Как почистить радиатор с помощью простого трюка с мусорным пакетом

Перед наступлением холодов также необходимо тщательно почистить радиатор отопления. Почистить его можно без демонтажа и покупки специальных щеток, воспользовавшись простым и эффективным лайфхаком.

Достаточно подложить или закрепить скотчем мусорный пакет под нижним краем радиатора, а затем с помощью фена направить мощный поток воздуха сверху вниз через все щели. Вся скопившаяся пыль выдувается непосредственно в пакет, который после завершения процедуры остаётся лишь аккуратно свернуть и выбросить, а в завершение протереть поверхность влажной салфеткой.

Специалисты рекомендуют регулярно чистить радиатор отопления в течение всего сезона. Перед началом отопительного сезона также следует проверить, исправно ли он работает. Если вы слышите какие-либо тревожные шумы или прибор нагревается неравномерно, вам следует немедленно обратиться в местную службу, занимающуюся отоплением, или в сервисный центр.

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Отопительный сезон в Украине — последние новости

Если в квартире холодно в отопительный сезон, плату за отопление можно уменьшить или отменить, но для этого необходимо правильно зафиксировать низкую температуру воздуха и вызвать представителя поставщика для составления акта-претензии.

Если специалист не явился в течение суток или отказался подписать документ, потребитель может составить акт самостоятельно при наличии подписей как минимум двух соседей.

Кроме того, ТСН.ua ранее писал о том, чем отапливать дом в Украине, чтобы было тепло и экономично.

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