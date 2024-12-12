Как почистить раковину в домашних условиях, эффективное средство устранения засорения

Каждая хозяйка знает, как быстро загрязняется сантехника – раковина в ванной, а на кухне и подавно. Не только загрязняется, но и забивается – в изогнутую часть трубы попадает жир, частицы продуктов, пищи, что говорить о волосах.

Время от времени, если ничего не делать, образуется такое засорение, что вода не стекает. Рассказываем, как почистить раковину в случае необходимости, не раскручивая сифон.

Как почистить раковину

Одна таблетка, которая есть у многих хозяек, поможет решить много проблем с раковиной. Такая чистка не обойдется дорого и не требует много сил и времени.

Потребуется таблетка для посудомоечной машины. Она содержит активные чистящие вещества, которые прекрасно справляются с загрязнениями. Таблетки для посудомоечной машины содержат энзимы для борьбы с крахмалом, белком, разнообразной органикой, очищающие и смягчающие воду компоненты, отбеливатель для удаления некоторых пятен и другие поверхностно-активные вещества.

Чтобы раковина засияла белизной, слив сначала нужно закрыть, таблетку нужно положить в раковину, смочить водой. Когда пилюля начнет растворяться, щеткой почистить саму раковину.

Остатки средства смыть в сливе горячей водой. Он также станет чище, жир и остатки загрязнения растворятся.