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Как почистить расческу для волос с помощью разрыхлителя: вы точно не знали об этом методе

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
329
Время на прочтение
1 мин
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Как почистить расческу для волос с помощью разрыхлителя: вы точно не знали об этом методе

Как почистить расческу

Полезный лайфгак как почистить расческу от волос и грязи

Уход за волосами – это не только регулярное мытье головы, подбор правильных шампуней и бальзамов, но и регулярная чистка расчески.

Расческа является аксессуаром, который мы используем каждый день, да еще и по несколько раз. На его зубцах накапливаются частицы кожного сала, пота и грязи, на которые налипает пыль. Во время расчесывания все оказывается на волосах, что способствует их быстрому загрязнению. Поэтому расческа, так же как и волосы нуждается в регулярном уходе и чистке.

Если вы будете регулярно мыть и чистить расческу, это определенно поможет держать волосы в чистоте, поддержит здоровое состояние кожи на голове, ну сохранит на более долгое время красивый вид прически.

Как почистить расческу с помощью разрыхлителя

Хитрость, которая поможет быстро очистить расческу от грязи, жира и остатков волоса такова:

  • Растворите в теплой воде небольшое количество разрыхлителя для теста.
  • Поместите расческу в раствор и оставьте там, чтобы он распарилась.
  • Через 30-40 минут промойте расческу или массажную щетку под проточной водой. Теперь чистую расческу можно использовать по назначению.

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Дата публикации
Просмотры
329
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