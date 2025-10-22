Как почистить резину в стиральной машине: избавиться от грязи, плесени на уплотнителе

Как почистить резинку в стиральной машинке

Резиновый уплотнитель дверцы стиральной машины (манжета) — это скрытое, но критически важное место, которое со временем неизбежно покрывается темным налетом, становясь источником неприятного запаха и питомником черной плесени. Понимание причин этого загрязнения и применение простых методов ухода способны вернуть технике чистоту.

Почему пачкается, чернеет резиновый уплотнитель

Основной причиной появления этого неэстетичного налета является застой влаги. После каждого цикла стирки в многочисленных складках резины накапливается вода, которая в сочетании с остатками стиральных порошков, гелей и кондиционеров (особенно плохо выполаскивается) создает идеальную теплую и влажную среду.

Если дверца машины закрыта, эта сырость не выветривается, и грибковые микроорганизмы начинают активно размножаться, образуя характерную черноту. Дополнительными факторами являются частые стирки при низких температурах (до 60°C), когда бактерии не погибают, а также возможные засорения в сливной системе, что приводит к оседанию грязи на уплотнителе.

Как почистить резинку в стиральной машинке

Для возвращения резинке блеска не обязательно использовать дорогостоящую химию, зачастую достаточно простых домашних средств.

Дезинфекция уксусом является одним из самых доступных и безопасных методов применения столового уксуса . Уксус наносят на чистую тряпку и тщательно протирают все складки манжеты, особенно уделяя внимание скрытым участкам. Оставив уксус на короткое время (10-15 минут) для дезинфекции, затем смывают чистой водой и обязательно вытирают поверхность досуха.

Для устойчивых пятен плесени можно использовать более активные средства. Например, нанесение пасты из пищевой соды с водой, или использование слабого раствора медного купороса (если проблема очень запущена и не решается уксусом). Эти средства нуждаются в выдержке и тщательной механической очистке мягкой щеткой (например, старой зубной) во всех складках.

Профилактика загрязнения — лучшая защита

Во избежание повторного загрязнения важнейшим является проветривание. После каждого цикла стирки необходимо оставлять дверцу машины открытой, чтобы резиновый уплотнитель и барабан полностью просохли.

Кроме того, следует регулярно (после каждой стирки) протирать резинку сухой тряпкой и периодически запускать машину на высокой температуре без белья, используя уксус или лимонную кислоту для внутренней очистки системы.