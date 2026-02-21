- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 268
- Время на прочтение
- 1 мин
Как почистить ручки на газовой плите от липкого жира
Грязные ручки на газовой плите и жирный налет – проблемы, которых не удается избежать ни на одной кухне.
На кухне часто появляется жир и нагар во время приготовления пищи. Игнорировать эту проблему не стоит, ведь пятна жира станут устаревшими и отмыть их будет проблематично.
Как отмыть ручки на газовой плите — действенные методы
Уксус
Еще одно эффективное средство в борьбе с жирными пятнами на кухне — уксус. Способ очистки уксусом подойдет для тех, у кого плиты имеют снимаемые ручки.
В кастрюле соответствующего размера смешайте уксус с водой (в пропорции 1:4) и поместите туда грязные регуляторы. Поставьте на огонь и кипятите около 10 минут. Далее уксусную воду слейте, а ручки оставьте остывать. Затем протрите их чистой салфеткой и прикрепите на плиту.
Сода и лимон
Этот метод подойдет для мощных загрязнений. Выжмите сок одного лимона и соедините его с двумя чайными ложками пищевой соды. Получившуюся смесь нанесите на липкие ручки и оставьте на 10-15 минут. После чего уберите остатки средства чистой тканью или бумажным полотенцем.
Раньше мы писали о том, как отмыть посуду в холодной воде. Об этом читайте в новости.