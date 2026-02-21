ТСН в социальных сетях

268
1 мин

Как почистить ручки на газовой плите от липкого жира

Грязные ручки на газовой плите и жирный налет – проблемы, которых не удается избежать ни на одной кухне.

Вера Хмельницкая
Чтобы на ручках газовой плиты не накапливался жир, их нужно регулярно чистить

Чтобы на ручках газовой плиты не накапливался жир, их нужно регулярно чистить / © Pixabay

На кухне часто появляется жир и нагар во время приготовления пищи. Игнорировать эту проблему не стоит, ведь пятна жира станут устаревшими и отмыть их будет проблематично.

Как отмыть ручки на газовой плите — действенные методы

Уксус

Еще одно эффективное средство в борьбе с жирными пятнами на кухне — уксус. Способ очистки уксусом подойдет для тех, у кого плиты имеют снимаемые ручки.

В кастрюле соответствующего размера смешайте уксус с водой (в пропорции 1:4) и поместите туда грязные регуляторы. Поставьте на огонь и кипятите около 10 минут. Далее уксусную воду слейте, а ручки оставьте остывать. Затем протрите их чистой салфеткой и прикрепите на плиту.

Сода и лимон

Этот метод подойдет для мощных загрязнений. Выжмите сок одного лимона и соедините его с двумя чайными ложками пищевой соды. Получившуюся смесь нанесите на липкие ручки и оставьте на 10-15 минут. После чего уберите остатки средства чистой тканью или бумажным полотенцем.

268
