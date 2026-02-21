Как почистить ручки на газовой плите от липкого жира

Чтобы на ручках газовой плиты не накапливался жир, их нужно регулярно чистить / © Pixabay

На кухне часто появляется жир и нагар во время приготовления пищи. Игнорировать эту проблему не стоит, ведь пятна жира станут устаревшими и отмыть их будет проблематично.

Как отмыть ручки на газовой плите — действенные методы

Уксус

Еще одно эффективное средство в борьбе с жирными пятнами на кухне — уксус. Способ очистки уксусом подойдет для тех, у кого плиты имеют снимаемые ручки.

В кастрюле соответствующего размера смешайте уксус с водой (в пропорции 1:4) и поместите туда грязные регуляторы. Поставьте на огонь и кипятите около 10 минут. Далее уксусную воду слейте, а ручки оставьте остывать. Затем протрите их чистой салфеткой и прикрепите на плиту.

Сода и лимон

Этот метод подойдет для мощных загрязнений. Выжмите сок одного лимона и соедините его с двумя чайными ложками пищевой соды. Получившуюся смесь нанесите на липкие ручки и оставьте на 10-15 минут. После чего уберите остатки средства чистой тканью или бумажным полотенцем.

