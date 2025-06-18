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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
290
Время на прочтение
1 мин

Как почистить сетку вытяжки за 10 минут: не нужно ни химии, ни пищевой соды

Существует простой способ вернуть первоначальную чистоту сетки вытяжки без лишних усилий. Это не химия и не пищевая сода, но она работает на все 100%.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем отмыть вытяжную сетку от жира

Чем отмыть сетку вытяжки от жира / © Pixabay

Чрезвычайно простой и бюджетный способ очищения вытяжки состоит в том, чтобы использовать обычную воду и противень из духовки.

Поставьте противень на плиту, налейте воду и подождите, чтобы она закипела. После этого возьмите загрязненную сетку вытяжки, положите в противень и проварите в жидкости. Если вдруг она не помещается, возьмите широкую кастрюлю и поливайте сетку кипятком из чайника, периодически переворачивая ее, чтобы обработать всю поверхность.

Вот здесь и происходит настоящее чудо. Через 10 минут кипения вы заметите, что жир отходит от фильтра прямо на глазах.

После этого нужно только промыть сетку под проточной водой. Для удаления остатков пищи можно использовать мягкую щетку — и все. Теперь вытяжка снова сияет чистотой, и совсем не понадобились химические средства.

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Дата публикации
Количество просмотров
290
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