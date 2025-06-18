Как почистить сетку вытяжки за 10 минут: не нужно ни химии, ни пищевой соды

Чем отмыть сетку вытяжки от жира / © Pixabay

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Чрезвычайно простой и бюджетный способ очищения вытяжки состоит в том, чтобы использовать обычную воду и противень из духовки.

Поставьте противень на плиту, налейте воду и подождите, чтобы она закипела. После этого возьмите загрязненную сетку вытяжки, положите в противень и проварите в жидкости. Если вдруг она не помещается, возьмите широкую кастрюлю и поливайте сетку кипятком из чайника, периодически переворачивая ее, чтобы обработать всю поверхность.

Вот здесь и происходит настоящее чудо. Через 10 минут кипения вы заметите, что жир отходит от фильтра прямо на глазах.

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После этого нужно только промыть сетку под проточной водой. Для удаления остатков пищи можно использовать мягкую щетку — и все. Теперь вытяжка снова сияет чистотой, и совсем не понадобились химические средства.