Как почистить старую сковородку: действенный способ борьбы с многолетним нагаром
Каждая хозяйка сталкивалась с проблемой, когда любимая посуда со временем укрывается плотным слоем черного нагара. Эта «каменная» корка накапливается годами, и обычные магазинные гели перед ней часто бессильны. Попытки оттереть такую грязь металлической щеткой уносят много сил, но обычно не дают желаемого результата.
Однако существует проверенный временем метод, в котором используют готовящийся раствор из двух стаканов средств, которые есть у каждого на кухне. Он способен превратить даже самую заброшенную сковородку в новую.
Ингредиенты для приготовления раствора
Для приготовления этого мощного очистителя вам понадобятся два простых средства, которые стоят копейки и продаются в любом отделе бытовой химии. А именно:
Кальцинированная сода, нужна именно она, а не обычная пищевая, ведь кальцинированная сода гораздо активнее расщепляет устаревшую грязь.
Жидкий антижир . Подойдет любое средство для удаления жира. Лучше выбирать вариант без резкого аромата, чтобы во время кипячения дома не было сильного химического запаха.
Пошаговая инструкция по очистке сковородок от нагара и жира
Для процедуры понадобится большая емкость (ведро или бак), в которую сковорода поместится полностью.
Наполните бак водой, добавьте стакан соды и стакан жироудалителя. Тщательно размешайте и погрузите туда посуду.
Поставьте емкость на огонь и доведите до кипения. После этого убавьте огонь и оставьте сковородку «вариться» в течение одного часа.
В процессе нагревания нагар становится мягким. Через час, не вынимая посуду из горячего раствора, начните обрабатывать поверхность металлическим ершиком. В горячей воде грязь будет отходить целыми пластами, открывая чистый металл.
После того, как весь жир отпадет, тщательно промойте сковороду под проточной водой с обычным моющим средством.
Почему этот метод работает лучше других
Эффективность способа объясняется химической реакцией — сочетание кальцинированной соды, активных веществ антижира и высокой температуры разрушает структуру даже самых старых отложений. В отличие от методов с использованием клея или горчицы, этот вариант не оставляет неприятного устойчивого запаха на всей кухне.
Если слой нагар слишком толстый, можно увеличить концентрацию до двух стаканов каждого ингредиента или оставить сковороду в растворе на ночь.
Этот способ идеально подходит для чугунных, алюминиевых или металлических сковородок. Категорически нельзя использовать его для посуды с антипригарным (тефлоновым) покрытием, поскольку оно будет безвозвратно повреждено.
При чистке обязательно используйте резиновые перчатки, поскольку агрессивный раствор.
Этот простой и дешевый способ поможет спасти даже ту посуду, которую вы планировали выбросить, вернув ему магазинный блеск без лишних усилий.