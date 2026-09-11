Как почистить столовые приборы: ложки и вилки будут как новые

Как почистить столовые приборы

Реклама

Даже чистые вилки, ложки и ножи с течением времени могут терять блеск. На металле появляются разводы, следы от высохших капель воды, жирный налет, а больше загрязнений часто накапливается между зубцами вилок и у декоративных элементов.

Вернуть столовым приборам чистоплотный вид можно без специальных средств для полировки. Для этого используют обычный белый уксус, а при более сильных загрязнениях могут пригодиться сода и другие простые средства.

Реклама

Как почистить ложки, вилки и ножи уксусом.

Одна из причин появления светлых пятен и разводов на столовых приборах — минеральные вещества, которые остаются на поверхности после высыхания воды. Особо заметными такие следы могут быть в регионах с жесткой водой.

Реклама

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает растворять минеральные отложения. Поэтому обработка уксусом может убрать пятна от воды, поверхностный налет и вернуть блеск столовым приборам из нержавеющей стали, утверждают эксперты.

При этом уксус не заменяет обычную мойку. Если на ложках и вилках остались жир или еда, сначала их нужно вымыть с моющим средством, а уксус использовать уже для удаления налета и возвращения блеска.

Самый простой способ не требует длительного замачивания. Чистые столовые приборы нужно уложить на полотенце или другую чистую поверхность, нанести на них белый уксус и оставить на несколько минут.

После этого поверхность протирают мягкой тканью или салфеткой из микрофибры, тщательно ополаскивают чистой водой и сразу вытирают досуха. Последний шаг важен: если оставить капли воды высыхать самостоятельно, на металле могут снова появиться разводы.

Реклама

Надолго оставлять приборы в концентрированном уксусе не нужно. Особо осторожными следует быть с изделиями с декоративным покрытием, приклеенными ручками или неизвестным составом металла.

Как отмыть сильно загрязненные вилки и ложки

Если проблема не только в водном налете, а между зубцами вилок и на рельефных деталях накопились жир и остатки пищи, можно воспользоваться другим способом.

Специалисты рекомендуют приготовить раствор из 1 литра горячей воды, 1 столовой ложки соды, 1 столовой ложки соли и половиной столовой ложки лимонной кислоты. Приборы оставляют на нем примерно на 30 минут, после чего размягченные загрязнения удаляют губкой.

Такой способ рекомендуют в источнике для нержавеющей стали, алюминия и мельхиора. Однако для дорогих, антикварных или покрытых декоративным слоем приборов домашние кислотно щелочные смеси лучше не применять без рекомендаций производителя.

Реклама

Как очистить ложки и вилки от стойкого налета

Если обычная мойка не помогает убрать налет и загрязнение в труднодоступных местах, можно воспользоваться способом содой, солью и алюминиевой фольгой.

Дно и стенки металлической емкости застилают фольгой, кладут внутрь столовые приборы и заливают водой. На 1 л воды добавляют по 50 г соды и соли. Воду доводят до кипения, после чего приборы оставляют на слабом огне примерно на 20 минут.

После охлаждения ложки и вилки следует хорошо промыть, а остатки загрязнений в углублениях и между зубцами можно осторожно удалить мягкой щеткой или губкой.

Такой способ не следует применять к приборам из деревянных, пластиковых, приклеенных или других элементов, которые могут повредиться от высокой температуры.

Как почистить столовые приборы зубной пастой

Небольшое количество средства наносят на влажную мягкую ткань и аккуратно протирают поверхность, уделяя особое внимание углублениям и участкам между зубцами вилок. После этого пасту нужно тщательно смыть.

Для такой очистки лучше избегать агрессивных отбеливающих и сильно абразивных паст. Твердые частицы могут оставить мелкие царапины на полированной поверхности.

Как убрать потемнение уксусом и лимоном.

Если ложки и вилки потемнели и обычная мойка не возвращает им блеск, можно приготовить раствор из 1 литра воды, 100 мл уксуса и несколько капель лимонного сока. В него кладут столовые приборы, доводят воду до кипения, затем выключают нагрев и оставляют примерно на час.

После этого приборы промыть чистой водой, при необходимости осторожно протереть мягкой губкой и вытереть насухо.

Такой способ предпочтительнее использовать для обычных металлических приборов без декоративного покрытия. Для позолоченных, посеребренных изделий или приборов с декоративными элементами кислоты и нагревания могут быть нежелательными, поэтому для них следует выбрать способ очищения, рекомендованный производителем.

Какой способ выбрать для чистки приборов

Если ложки и вилки чистые, но укрывшиеся пятнами от воды или потерявшие блеск, проще всего воспользоваться белым уксусом. Для накопленного жира и загрязнений в углублениях можно использовать замачивание с содой, а труднодоступные места пройти мягкой щеткой.

Независимо от способа после очистки, приборы нужно хорошо ополоснуть и сразу вытереть насухо мягкой тканью. Это не только возвращает блеск, но и помогает предотвратить появление новых водяных пятен.

И главное — перед применением уксуса, кислоты, соды или кипячения стоит учесть материал изделия. То, что подходит обычной нержавеющей стали, может являться неудачным выбором для серебра, позолоты, декоративных покрытий или приборов с комбинированными ручками.

Новости партнеров

Новости партнеров