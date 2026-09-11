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Как почистить столовые приборы: ложки и вилки будут как новые
Ложки и вилки снова будут блестеть: чем убрать налет и потемнение
Даже чистые вилки, ложки и ножи с течением времени могут терять блеск. На металле появляются разводы, следы от высохших капель воды, жирный налет, а больше загрязнений часто накапливается между зубцами вилок и у декоративных элементов.
Вернуть столовым приборам чистоплотный вид можно без специальных средств для полировки. Для этого используют обычный белый уксус, а при более сильных загрязнениях могут пригодиться сода и другие простые средства.
Как почистить ложки, вилки и ножи уксусом.
Одна из причин появления светлых пятен и разводов на столовых приборах — минеральные вещества, которые остаются на поверхности после высыхания воды. Особо заметными такие следы могут быть в регионах с жесткой водой.
Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает растворять минеральные отложения. Поэтому обработка уксусом может убрать пятна от воды, поверхностный налет и вернуть блеск столовым приборам из нержавеющей стали, утверждают эксперты.
При этом уксус не заменяет обычную мойку. Если на ложках и вилках остались жир или еда, сначала их нужно вымыть с моющим средством, а уксус использовать уже для удаления налета и возвращения блеска.
Самый простой способ не требует длительного замачивания. Чистые столовые приборы нужно уложить на полотенце или другую чистую поверхность, нанести на них белый уксус и оставить на несколько минут.
После этого поверхность протирают мягкой тканью или салфеткой из микрофибры, тщательно ополаскивают чистой водой и сразу вытирают досуха. Последний шаг важен: если оставить капли воды высыхать самостоятельно, на металле могут снова появиться разводы.
Надолго оставлять приборы в концентрированном уксусе не нужно. Особо осторожными следует быть с изделиями с декоративным покрытием, приклеенными ручками или неизвестным составом металла.
Как отмыть сильно загрязненные вилки и ложки
Если проблема не только в водном налете, а между зубцами вилок и на рельефных деталях накопились жир и остатки пищи, можно воспользоваться другим способом.
Специалисты рекомендуют приготовить раствор из 1 литра горячей воды, 1 столовой ложки соды, 1 столовой ложки соли и половиной столовой ложки лимонной кислоты. Приборы оставляют на нем примерно на 30 минут, после чего размягченные загрязнения удаляют губкой.
Такой способ рекомендуют в источнике для нержавеющей стали, алюминия и мельхиора. Однако для дорогих, антикварных или покрытых декоративным слоем приборов домашние кислотно щелочные смеси лучше не применять без рекомендаций производителя.
Как очистить ложки и вилки от стойкого налета
Если обычная мойка не помогает убрать налет и загрязнение в труднодоступных местах, можно воспользоваться способом содой, солью и алюминиевой фольгой.
Дно и стенки металлической емкости застилают фольгой, кладут внутрь столовые приборы и заливают водой. На 1 л воды добавляют по 50 г соды и соли. Воду доводят до кипения, после чего приборы оставляют на слабом огне примерно на 20 минут.
После охлаждения ложки и вилки следует хорошо промыть, а остатки загрязнений в углублениях и между зубцами можно осторожно удалить мягкой щеткой или губкой.
Такой способ не следует применять к приборам из деревянных, пластиковых, приклеенных или других элементов, которые могут повредиться от высокой температуры.
Как почистить столовые приборы зубной пастой
Небольшое количество средства наносят на влажную мягкую ткань и аккуратно протирают поверхность, уделяя особое внимание углублениям и участкам между зубцами вилок. После этого пасту нужно тщательно смыть.
Для такой очистки лучше избегать агрессивных отбеливающих и сильно абразивных паст. Твердые частицы могут оставить мелкие царапины на полированной поверхности.
Как убрать потемнение уксусом и лимоном.
Если ложки и вилки потемнели и обычная мойка не возвращает им блеск, можно приготовить раствор из 1 литра воды, 100 мл уксуса и несколько капель лимонного сока. В него кладут столовые приборы, доводят воду до кипения, затем выключают нагрев и оставляют примерно на час.
После этого приборы промыть чистой водой, при необходимости осторожно протереть мягкой губкой и вытереть насухо.
Такой способ предпочтительнее использовать для обычных металлических приборов без декоративного покрытия. Для позолоченных, посеребренных изделий или приборов с декоративными элементами кислоты и нагревания могут быть нежелательными, поэтому для них следует выбрать способ очищения, рекомендованный производителем.
Какой способ выбрать для чистки приборов
Если ложки и вилки чистые, но укрывшиеся пятнами от воды или потерявшие блеск, проще всего воспользоваться белым уксусом. Для накопленного жира и загрязнений в углублениях можно использовать замачивание с содой, а труднодоступные места пройти мягкой щеткой.
Независимо от способа после очистки, приборы нужно хорошо ополоснуть и сразу вытереть насухо мягкой тканью. Это не только возвращает блеск, но и помогает предотвратить появление новых водяных пятен.
И главное — перед применением уксуса, кислоты, соды или кипячения стоит учесть материал изделия. То, что подходит обычной нержавеющей стали, может являться неудачным выбором для серебра, позолоты, декоративных покрытий или приборов с комбинированными ручками.