Как почистить унитаз: средство, которое дезинфицирует лучше хлора

Как почистить унитаз

Поддержание гигиены в туалете часто ассоциируется с агрессивным запахом хлора, отбеливателя. Однако существует более безопасная и эффективная альтернатива обычному отбеливателю.

Эксперты подчеркивают, что настоящей проблемой являются биопленки — стойкие скопления бактерий и вирусов, которые крепко прилипают к фарфору. По мнению представителя клининговой службы Hella Maid, агрессивные отбеливатели не способны разрушить бактериальные биопленки, поэтому он советует заменить хлорные средства на перекись водорода, который благодаря пузырям кислорода проникает глубоко в загрязнение и безопасно уничтожает микробы.

Перекись водорода оказывается идеальным союзником в борьбе с микробами благодаря своим уникальным химическим свойствам.

Почему перекись водорода лучше отбеливателя

Он обладает мощными окислительными свойствами, которые позволяют проникать глубоко внутрь биопленок, разрывая их изнутри.

При контакте с поверхностью средство выделяет активные пузырьки кислорода, физически поднимающие и растворяющие органические пятна.

Это абсолютно экологичный продукт, который после завершения реакции распадается на обычную воду и кислород, не оставляя вредных испарений.

Средство деликатно к фарфору, поэтому оно не повреждает глазурь унитаза даже при регулярном использовании.

Как почистить унитаз от грязи

Для очищения лучше всего подходит стандартный трехпроцентный раствор перекиси водорода, который можно найти в любой аптеке или хозяйственном отделе супермаркета.

Налейте примерно 200-300 миллилитров перекиси водорода непосредственно в чашу унитаза.

Оставьте средство действовать не менее 20 минут, не смывая воду.

В течение этого времени активный кислород разрушит структуру бактериального налета.

После завершения процедуры просто пройдитесь щеткой по стенкам и смойте воду — поверхность станет кристально чистой и продезинфицированной.

Такая еженедельная уборка позволит поддерживать ванную комнату в идеальном состоянии без лишних усилий и токсичной химии.