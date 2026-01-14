- Дата публикации
Как почистить унитаз: средство, которое дезинфицирует лучше хлора
Как отмыть унитаз
Поддержание гигиены в туалете часто ассоциируется с агрессивным запахом хлора, отбеливателя. Однако существует более безопасная и эффективная альтернатива обычному отбеливателю.
Эксперты подчеркивают, что настоящей проблемой являются биопленки — стойкие скопления бактерий и вирусов, которые крепко прилипают к фарфору. По мнению представителя клининговой службы Hella Maid, агрессивные отбеливатели не способны разрушить бактериальные биопленки, поэтому он советует заменить хлорные средства на перекись водорода, который благодаря пузырям кислорода проникает глубоко в загрязнение и безопасно уничтожает микробы.
Перекись водорода оказывается идеальным союзником в борьбе с микробами благодаря своим уникальным химическим свойствам.
Почему перекись водорода лучше отбеливателя
Он обладает мощными окислительными свойствами, которые позволяют проникать глубоко внутрь биопленок, разрывая их изнутри.
При контакте с поверхностью средство выделяет активные пузырьки кислорода, физически поднимающие и растворяющие органические пятна.
Это абсолютно экологичный продукт, который после завершения реакции распадается на обычную воду и кислород, не оставляя вредных испарений.
Средство деликатно к фарфору, поэтому оно не повреждает глазурь унитаза даже при регулярном использовании.
Как почистить унитаз от грязи
Для очищения лучше всего подходит стандартный трехпроцентный раствор перекиси водорода, который можно найти в любой аптеке или хозяйственном отделе супермаркета.
Налейте примерно 200-300 миллилитров перекиси водорода непосредственно в чашу унитаза.
Оставьте средство действовать не менее 20 минут, не смывая воду.
В течение этого времени активный кислород разрушит структуру бактериального налета.
После завершения процедуры просто пройдитесь щеткой по стенкам и смойте воду — поверхность станет кристально чистой и продезинфицированной.
Такая еженедельная уборка позволит поддерживать ванную комнату в идеальном состоянии без лишних усилий и токсичной химии.