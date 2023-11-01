Как почистить утюг от нагара и накипи за 1 минуту: вам понадобится только скотч

От нагара не останется и следа: лучшие советы, как очистить платформу утюга и избавиться от накипи внутри.

Неприятные пятна, грязная вода и какие-то следы на одежде – такая проблема знакома всем, кто хоть раз гладил грязным утюгом. А от пригоревшей подошвы нагар может прилипнуть к любимой вещи или вообще ее сжечь. Впрочем, есть один простой способ, как избавиться от этой неприятности за одно мгновенье. Рассказываем, как легко почистить утюг от накипи и подошву от нагара за несколько минут.

Как почистить утюг от накипи внутри

Самое популярное подручное средство, которым можно легко отчистить накипь внутри утюга – это уксус. Чтобы сделать раствор для чистки прибора, нужно развести уксус водой в пропорции 1:3 и залить жидкость внутрь. После этого разогрейте утюг до максимально возможной температуры и выпустите пару несколько раз. Желательно проводить такие манипуляции над раковиной, чтобы грязь из утюга не разлеталась вокруг.

Как почистить утюг внутри: метод блогера

Одна женщина в своем блоге ТикТок показала, как можно быстро и без проблем почистить утюг. Для этого нужно только взять скотч, воду и немного лимонной кислоты.

Сначала необходимо заклеить скотчем подошву утюга, можно взять любую липкую ленту, и включить режим самоочистки. Если такого режима в приборе нет, следует извлечь игольчатый клапан. Тогда вода с лимонной кислотой, которую вы будете заливать внутрь прибора, попадет и в его подошву.

Воду нужно залить на 15 минут, пока грязная жидкость сама не станет вытекать из утюга. Затем необходимо снять скотч, залить в утюг чистую воду и паром вычистить всю оставшуюся грязь.

Как почистить подошву утюга от нагара – действенные народные методы

Сода. Здесь пригодится смесь соды с водой, которая отлично справится с нагаром. Нужно сделать из соды и воды пасту, добавив на 2 столовых ложки соды 1 столовую ложку воды. Затем наносим пасту на подошву утюга, ждем 5-7 минут и убираем остатки грязи салфеткой.

Здесь пригодится смесь соды с водой, которая отлично справится с нагаром. Нужно сделать из соды и воды пасту, добавив на 2 столовых ложки соды 1 столовую ложку воды. Затем наносим пасту на подошву утюга, ждем 5-7 минут и убираем остатки грязи салфеткой. Перекись водорода. Нужно смочить ватку или диск в растворе и тщательно потереть утюг. Нагар с утюга начнет отставать, оставаясь на вате, поскольку перекись растворяет налет. В конце процедуры утюг нужно вытереть чистой влажной тканью.

Нужно смочить ватку или диск в растворе и тщательно потереть утюг. Нагар с утюга начнет отставать, оставаясь на вате, поскольку перекись растворяет налет. В конце процедуры утюг нужно вытереть чистой влажной тканью. Уксус и соль. Эти продукты достаточно эффективны от нагара. Для очистки грязи нужно смочить ватный диск или тампон в уксусе и вытереть грязь. Еще можно смешать уксус с нашатырным спиртом в пропорции 1:1, тщательно протереть загрязнение. А потом вытереть утюг чистой влажной тряпкой. Для очистки нагара солью нужно высыпать горсть на лист бумаги и вести по ней горячий утюг. Так можно быстро избавиться от грязи на подошве прибора.

Эти продукты достаточно эффективны от нагара. Для очистки грязи нужно смочить ватный диск или тампон в уксусе и вытереть грязь. Еще можно смешать уксус с нашатырным спиртом в пропорции 1:1, тщательно протереть загрязнение. А потом вытереть утюг чистой влажной тряпкой. Для очистки нагара солью нужно высыпать горсть на лист бумаги и вести по ней горячий утюг. Так можно быстро избавиться от грязи на подошве прибора. Парафин. Нужно обычную парафиновую свечу завернуть в хлопчатобумажную ткань и потереть ею подошву включенного утюга. Прибор необходимо держать над листом бумаги, куда будет капать расплавленный парафин. Не следует использовать этот метод для утюгов, имеющих отверстия для пара, поскольку парафин может попасть в них.

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