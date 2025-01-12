Как почистить вареный картофель для салата за 30 секунд без ножа и чрезмерных усилий

Все любят салаты с картофелем, но мало кому доставляет удовольствие его чистка, однако это больше не проблема.

Наверное, всем хозяйкам известно, что чистка вареного картофеля на салат – это неприятная рутина, которой, к сожалению, не избежать. Ведь кожура постоянно липнет к ножу и не хочет отделяться от овоща, поэтому процесс приготовления любимого «Оливье» может растянуться на длинный промежуток времени. На самом деле эта проблема решается достаточно просто. Уже давно придуман лайфхак, который ускорит процесс чистки вареного картофеля.

Картошка сама выпрыгнет из "мундира": вот как ее почистить за 30 секунд

Все достаточно просто. Перед тем, как отправить картофель в кастрюлю на варку, сделайте неглубокие надрезы ножом по всей картофелине, так сделайте с каждым клубнем. После этого сварите ее до полной готовности как обычно. Затем снимите кастрюлю с огня и подождите пока картофель полностью остынет.

Только после этого можно смело чистить картошку. Вы удивитесь, как легко будет идти этот процесс, который раньше отнимал кучу сил и времени. Кожа будет слетать с клубней сама, потому что во время варки под нее попала вода, поэтому «мундир» больше не прилипнет к овощу. Так за полминуты вы сможете перечистить всю картошку, которую сварили на салат.

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