Как почистить вытяжку от жира, накипи и нагара за 15 минут: лучшие способы

Обычно вытяжка загрязняется довольно быстро, однако есть несколько способов, которые помогут отмыть копоть в считанные минуты.
Как отмыть вытяжку на кухне: три лучших способа
- Сода и уксус. Снимите фильтр, положите в тазик или миску и залейте уксусом на 15 минут. Затем смойте грязь жесткой губкой или щеткой. Однако следует знать, что с более серьезными загрязнениями уксус не справится. Если жира слишком много, нужно использовать соду. Протрите влажной губкой вытяжку и фильтр, посыпьте поверхность пищевой содой и оставьте на 30 минут, чтобы средство отработало. А потом все тщательно смойте теплой водой.
- Лимонная кислота хорошо расщепляет жир, поэтому справится даже с сложными загрязнениями. Растворите 3 столовых ложки лимонной кислоты в литре теплой воды. Налейте раствор в миску или тазик и окуните туда решетку на 1-2 часа. Затем очистите решетку жесткой губкой или щеткой и промойте теплой водой.
- Гель для мытья посуды. Перед тем, как мыть решетку, ее нужно поместить в тазик или в миску соответствующего размера. Затем нанесите по всей поверхности очищающее средство и залейте фильтр горячей водой, оставьте гель для мытья посуды отрабатывать на 10-15 минут. Затем тщательно очистите фильтр губкой и смойте водой.
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