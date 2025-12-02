- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 263
- Время на прочтение
- 2 мин
Как почистить замызганный воротник куртки, пуховика без стирки
Два средства, которые помогут почистить воротник куртки, пуховика от пятен
Даже при аккуратном ношении грязь неизбежно оседает на воротнике куртки, пуховика, потому что постоянно контактирует с кожей, косметическими средствами и внешней средой, быстро становясь засаленной.
Из-за загрязнения этого небольшого участка стирки все изделие является неоправданным шагом, пуховой наполнитель, если не правильно его постирать может сбиться, потеряв свои теплоизоляционные свойства.
Гораздо практичнее и легче точечно почистить воротник с помощью простых и доступных домашних средств.
Как почистить воротник куртки, пуховика.
Для быстрого и простого удаления загрязнений не требуется арсенал химчистки, достаточно всего двух средств, которые, скорее всего, уже есть у вас. Это обычное средство для мытья посуды и мицеллярная вода.
Средство для мытья посуды отлично подходит для устранения жирных следов, которые остаются от кожи и засаленности. Для этого следует смешать примерно половину чайной ложки моющего средства со стаканом воды, взбив смесь до образования густой пены. С помощью мягкой щетки или губки эту пену нужно аккуратно, без чрезмерного нажима, нанести на загрязненный участок и протереть круговыми движениями. После обработки место следует тщательно промыть чистой водой или протереть влажной тряпкой и оставить сохнуть.
Мицеллярная вода будет идеальна для удаления следов косметики, например, тонального крема, пудры или туши. Следует нанести небольшое количество жидкости на ватный диск и осторожными движениями протереть ткань. Здесь тоже главное — не тереть слишком сильно, а лишь аккуратно пройтись по загрязнению, после чего смыть остатки средства водой и дать просохнуть участку.
Вы можете использовать то средство, которое наиболее актуально для вашего типа загрязнения, или применять оба для полной очистки всего воротника.
Кроме этих двух средств, существуют и другие проверенные домашние методы, помогающие быстро обновить без стирки ворот. Например, эффективна смесь нашатырного спирта и средства для мытья посуды.
К 100 миллилитрам воды добавляют по одной чайной ложке нашатырного спирта и моющего средства, а затем этим раствором протирают загрязненные места, оставляя его на тридцать минут, прежде чем смыть
Такая точечная чистка занимает всего несколько минут, но позволяет добиться заметного результата: воротник становится чистым, свежим, без жирных следов.