Как почистить замызганный воротник куртки, пуховика без стирки

Как почистить воротник

Реклама

Даже при аккуратном ношении грязь неизбежно оседает на воротнике куртки, пуховика, потому что постоянно контактирует с кожей, косметическими средствами и внешней средой, быстро становясь засаленной.

Из-за загрязнения этого небольшого участка стирки все изделие является неоправданным шагом, пуховой наполнитель, если не правильно его постирать может сбиться, потеряв свои теплоизоляционные свойства.

Гораздо практичнее и легче точечно почистить воротник с помощью простых и доступных домашних средств.

Реклама

Как почистить воротник куртки, пуховика.

Для быстрого и простого удаления загрязнений не требуется арсенал химчистки, достаточно всего двух средств, которые, скорее всего, уже есть у вас. Это обычное средство для мытья посуды и мицеллярная вода.

Средство для мытья посуды отлично подходит для устранения жирных следов, которые остаются от кожи и засаленности. Для этого следует смешать примерно половину чайной ложки моющего средства со стаканом воды, взбив смесь до образования густой пены. С помощью мягкой щетки или губки эту пену нужно аккуратно, без чрезмерного нажима, нанести на загрязненный участок и протереть круговыми движениями. После обработки место следует тщательно промыть чистой водой или протереть влажной тряпкой и оставить сохнуть.

Мицеллярная вода будет идеальна для удаления следов косметики, например, тонального крема, пудры или туши. Следует нанести небольшое количество жидкости на ватный диск и осторожными движениями протереть ткань. Здесь тоже главное — не тереть слишком сильно, а лишь аккуратно пройтись по загрязнению, после чего смыть остатки средства водой и дать просохнуть участку.

Вы можете использовать то средство, которое наиболее актуально для вашего типа загрязнения, или применять оба для полной очистки всего воротника.

Кроме этих двух средств, существуют и другие проверенные домашние методы, помогающие быстро обновить без стирки ворот. Например, эффективна смесь нашатырного спирта и средства для мытья посуды.

К 100 миллилитрам воды добавляют по одной чайной ложке нашатырного спирта и моющего средства, а затем этим раствором протирают загрязненные места, оставляя его на тридцать минут, прежде чем смыть

Реклама

Такая точечная чистка занимает всего несколько минут, но позволяет добиться заметного результата: воротник становится чистым, свежим, без жирных следов.