Как поддерживать чистоту в доме: правила немцев для порядка в доме

Недаром немцев называют самой щепетильной нацией в мире. Они очень любят порядок и имеют несколько правил, как поддерживать чистоту в доме. Некоторые из них пригодятся и украинцам.

Как легко поддерживать рядом в доме: правила современных немцев

"Блестящий дом"

Casablitzblanka (в переводе "блестящий дом") — это особая система уборки в доме, которая включает в себя несколько позиций. В первую очередь, немцы не могут представить себе жизнь без графиков и четких правил. Поэтому перед уборкой они составляют для себя перечень тех действий, которые они должны совершить, а также в какой последовательности они будут их делать.

Убери сразу

Сокрытие доказательств — одно из главных правил уборки немцев. Например, если вы вошли в дом в грязных ботинках после дождя, то сразу нужно их почистить, а пол помыть. Или после обеда грязная посуда не лежит в раковине, а моется в ту же минуту, как семья встала из-за стола. Такое правило имеет четкую логику – не нужно накапливать блюда и загромождать дом.

Комната дня

Как легко поддерживать порядок в доме / Фото: Unsplash

У нас принято выделять один день, чтобы делать генеральную уборку по всему дому или квартире. Немцы подходят к этому совсем по-иному. Они выбирают "комнату дня", где будут убирать сегодня и тратят на сам процесс не больше 30 минут. Так можно провести чистоту во всех комнатах поочередно.

Задание на каждый день

Также немцы создают список дел, которые нужно выполнить каждый день. Например, проветривание комнаты, полив цветов и т.д. Каждая семья сама определяет расписание, которое подходит именно ей. Также немцы каждый день вытирают пыль и не только с горизонтальных поверхностей, но и с вертикальных. Есть даже уникальные названия для разных дел. Например, "овечки" — дополнительные дела (например, вывести масляное пятно из кухонного полотенца), "утки" — расхламление, "червячки" — задача для самых маленьких.

Вызывают ли немцы клининг

Может показаться, что с такими правилами немцам точно не приходится дополнительно вызывать профессионалов по уборке. Но статистика говорит совсем обратное: 90% немцев хотя бы раз в жизни вызывали клининг. Но чаще всего это делается для генеральной чистки или уборки после серьезного ремонта. Со всеми остальными делами пытаются справиться самостоятельно.

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