Как поддерживать дома идеальную чистоту без ежедневной уборки: полезные советы

Эти повседневные действия помогут заменить генеральную уборку, и вы сможете потратить это время на более приятные вещи. Рассказываем, ссылаясь на материал издания "Southern Living", что нужно делать каждый день, чтобы поддерживать дома идеальную чистоту и порядок.

Что нужно делать, чтобы в доме всегда было чисто: 7 простых действий

Не оставляйте грязную посуду в раковине. Старайтесь мыть посуду сразу после еды, это значительно сэкономит ваше время. Во время приготовления блюд также полезно сразу убирать кухонную утварь. Убирайте вещи на свои места. После того, как вы примеряли одежду, почитали какую-нибудь книгу или приготовили обед, разложите и расставьте все на свои места. Такой подход поможет избежать скопления беспорядка. Протирайте поверхности после использования. Если вы поели или приняли ванну, сразу вытирайте после себя все поверхности. Так на них не будет накапливаться пыль, налет, капли воды и т.д., и вам потом не придется все отчищать. Стирайте регулярно. Не накапливайте кучу грязной одежды, старайтесь стирать каждый день. Это не только упростит процесс ухода за вещами, но и избавит от необходимости тратить на стирку все выходные. Разбирайте бумаги. Куча бумаг и писем создает ощущение хаоса. Раскладывайте все в папки или ящики для документов. Также регулярно проверяйте письма и счета и избавляйтесь от хлама. Выбрасывайте ненужные вещи. Периодически производите осмотр шкафов и ящиков, избавляйтесь от ненужных предметов и одежды. Это освободит пространство и создаст визуальный порядок в вашем доме. Заправляйте кровать. Это мгновенно сделает спальню аккуратной и убранной. Перед сном убирайте разбросанные вещи и готовьте одежду на следующий день во избежание утренней суеты.

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